Papa Lav pozvao na podršku migrantima i porodicama te upozorio na ratovanje vođeno vještačkom inteligencijom

Papa u obraćanju španskom parlamentu: Rat i naoružavanje su neuspjeh društava Papa Lav pozvao na podršku migrantima i porodicama te upozorio na ratovanje vođeno vještačkom inteligencijom

Papa Lav XIV u ponedjeljak je rekao da rat i ponovno naoružavanje predstavljaju neuspjeh društava, upozorivši da se trajni mir ne može graditi vojnim sredstvima te pozvao vlade da pravdu, dijalog i ljudsko dostojanstvo stave u središte javnih politika.

Obraćajući se parlamentu Španije u Madridu tokom svoje apostolske posjete toj zemlji, on je postao prvi papa u historiji koji je govorio pred tom institucijom.

U središtu njegovog govora bio je poziv na zaštitu ljudskog života i očuvanje dostojanstva svake osobe, javlja "Vatican News".

"Svaki ljudski život mora biti priznat i zaštićen od začeća do njegovog prirodnog kraja, u svim okolnostima njegovog postojanja", rekao je.

"Odbrana ljudskog života nije pitanje privatnog interesa niti konfesionalne brige, već cilj civilizacije", dodao je, tvrdeći da društva rizikuju gubitak moralnog temelja kada ne štite najranjivije.

Govoreći o migracijama, papa Lav ih je opisao kao tragičnu dramu migracije i rekao da ona izaziva savjest nacija i etičke temelje međunarodnog poretka.

Naveo je da situacija migranata i izbjeglica zahtijeva odgovor koji stavlja osobe u središte, bavi se uzrocima koji ih prisiljavaju da odlaze i ide dalje od pukog upravljanja tokovima.

Papa je pozvao na sigurne i zakonite puteve, dostojanstven prijem i stvarne mogućnosti integracije, uz naglasak da se mora spriječiti da ljudi budu prisiljeni napuštati svoje domovine zbog sukoba, siromaštva, nesigurnosti ili klimatskih pritisaka.

Govoreći o globalnim sukobima, upozorio je da svaki rat u konačnici predstavlja bolan neuspjeh sposobnosti čovječanstva da pregovara i rješava sporove mirnim putem.

"Oružje može nametnuti privremenu tišinu, ali nikada ne može izgraditi autentičan i trajan mir", rekao je.

Izrazio je i zabrinutost zbog povećanja vojne potrošnje i jačanja odbrambenih kapaciteta.

"Zabrinjava to što se, u različitim dijelovima svijeta, uključujući Evropu, ponovno naoružavanje ponovo predstavlja kao gotovo neizbježan odgovor na krhkost međunarodne situacije", rekao je.

"Prava sigurnost, nasuprot tome, rađa se iz pravde, strpljivog dijaloga, poštovanja međunarodnog prava i politike koja je sposobna staviti živote naroda ispred interesa koji profitiraju od rata", dodao je.

Papa je dalje upozorio na sve veću upotrebu vještačke inteligencije u vojnim pitanjima, rekavši da ta tehnologija zahtijeva rigorozan etički nadzor.

"Odluke koje se tiču života i smrti nikada se ne smiju delegirati automatiziranim sistemima niti uklanjati iz moralne odgovornosti ljudske osobe", rekao je.

Također je branio slobodu mišljenja, savjesti i religije, opisujući je kao odlučujuće pitanje za svako istinski demokratsko društvo.

"Sloboda na kojoj se moderni državni poredak temelji, ako je autentična, prepoznaje religijsku dimenziju ljudskog bića, poštuje je i pravno je štiti", rekao je.

Završavajući obraćanje, papa Lav je pozvao zakonodavce da se sjete da svaka politička odluka utiče na stvarne ljude i pozvao na moralnu obnovu uz zakonodavne reforme.