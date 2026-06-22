Papa upozorio da kriza gladi otkriva dublje slabosti globalnog sistema i pozvao na jačanje multilateralne saradnje

Papa pozvao države da hranu, vodu i zdravstvo stave iznad geopolitičkih interesa Papa upozorio da kriza gladi otkriva dublje slabosti globalnog sistema i pozvao na jačanje multilateralne saradnje

Papa Lav XIV u ponedjeljak je pozvao vlade širom svijeta da osiguraju da pristup hrani, vodi i zdravstvenoj zaštiti ne bude podređen geopolitičkim interesima te je zatražio obnovu multilateralne saradnje u borbi protiv gladi i njenih uzroka.

Obraćajući se Izvršnom odboru Svjetskog programa za hranu UN-a (WFP) u sjedištu u Rimu, papa je rekao da se svijet suočava s trajnim krizama obilježenim sukobima, hroničnom nesigurnošću u snabdijevanju hranom, ekonomskom nestabilnošću i klimatskim ranjivostima.

On je upozorio da problem više nije samo u tome kako reagovati, nego u tome zašto sistem stalno proizvodi upravo one probleme koje potom mora rješavati.

Papa je istakao da je međunarodni poredak sve više fragmentiran usljed krize multilateralizma, pri čemu države sve češće stavljaju nacionalnu sigurnost i ekonomske interese ispred saradnje.

Također je kritikovao, kako je naveo, sve veći disbalans u globalnim prioritetima.

"Sukobi se hrane lakše nego što se ljudi hrane", rekao je, dodajući da su humanitarni napori često otežani političkim odlukama, birokratijom i ekonomskim razlozima.

Papa Lav je naglasio da glad nije samo humanitarno pitanje, već i faktor koji doprinosi sukobima, društvenoj nestabilnosti i prisilnim migracijama.

Pozvao je vlade da ojačaju međunarodnu saradnju, povećaju sredstva za borbu protiv gladi i uklone prepreke koje sprečavaju dostavljanje pomoći najugroženijima.

On je pohvalio rad Svjetskog programa za hranu UN-a (WFP) u hitnim intervencijama i dugoročnim programima za sigurnost hrane.