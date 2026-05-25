Papa Lav XIV upozorava na umjetnu inteligenciju: Čovjek ne smije biti zamijenjen tehnologijom Čovječanstvo - u svoj svojoj veličini i ranjenosti - nikada ne smije biti zamijenjeno ili nadmašeno, kazao je papa

Papa Lav XIV u svojoj prvoj enciklici "Magnifica humanitas" pozvao je na oprezan i odgovoran pristup razvoju umjetne inteligencije, upozoravajući da ljudsko dostojanstvo, rad i život ne smiju biti potisnuti u korist profita i automatizacije, te poručio da "čovječanstvo nikada ne smije biti zamijenjeno ili nadmašeno", javlja Anadolu.

Pod nazivom "Magnifica humanitas: O zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije", papina enciklika naglasila je potrebu da se umjetnoj inteligenciji pristupi s budnošću i pozvala na jasnoću u vezi s odgovornostima i odgovornošću u svakoj fazi razvoja, prema Vatican Newsu.

Papa je pozvao na odgovarajuće politike i pravne okvire umjetne inteligencije, nezavisni nadzor i edukaciju korisnika.

Također je naglasio potrebu da se izbjegne koncentriranje tehnologija u rukama samo nekoliko ljudi, pozivajući na pravedan pristup prilikama za sve.

Papa je naglasio i potrebu zaštite najugroženijih, borbe protiv mržnje i dezinformacija te osiguranja da korištenje tehnologije ostane pod javnim nadzorom, "tako da vodeći princip ne bude isključivo profit, već dostojanstvo svake osobe i opće dobro svih ljudi."

Naglasio je i potrebu za etičkim okvirom za umjetnu inteligenciju utemeljenim na zajedničkim principima socijalne pravde, tvrdeći da "moralnija umjetna inteligencija nije dovoljna ako taj moral određuje nekolicina."

Papa je ponovio potrebu za razoružanjem umjetne inteligencije kako bi se oslobodila mentaliteta vojne, ekonomske i kognitivne konkurencije.

"Razoružati ne znači odbaciti tehnologiju, već spriječiti je da dominira čovječanstvom."

"Čovječanstvo – u svoj svojoj veličini i ranjenosti – nikada ne smije biti zamijenjeno ili nadmašeno", dodao je.

Potvrđujući da tehnologija može ublažiti patnje čovječanstva i otvoriti nove mogućnosti, papa je upozorio na poricanje suštine čovječanstva. Upozorio je i da to ne bi trebalo dovesti do nezaposlenosti u ime smanjenja troškova i povećanja profita.

"Iako umjetna inteligencija obećava povećanje produktivnosti preuzimanjem svakodnevnih zadataka, često prisiljava radnike da se prilagode brzini i zahtjevima mašina, umjesto da su mašine dizajnirane da podrže one koji rade", rekao je.

Papa je upozorio i na upotrebu oružja povezanog s umjetnom inteligencijom, naglašavajući: "Ne postoji algoritam koji može učiniti rat moralno prihvatljivim."

"Umjetna inteligencija ne uklanja suštinsku nehumanost sukoba. Zapravo, ona može samo brže izazvati sukob i učiniti ga bezličnijim, snižavajući prag za pribjegavanje nasilju, pretvarajući odbranu u predviđanje prijetnji i time svodeći žrtve na podatke", dodao je.

Papa je naglasio da promociju općeg dobra ne treba odvojiti od poštovanja prava naroda na postojanje i očuvanje njihovog identiteta.

"Svaki pokušaj ili plan eliminacije ili podjarmljivanja nacije je teško nemoralan i stoga neprihvatljiv", dodao je papa Lav.