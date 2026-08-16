Papa Lav XIV ponovo pozvao na prekid nasilja nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali

Necva Taştan Sevinç
16. august 2026.•Ažuriranje: 16. august 2026.
Poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana papa Lav XIV u nedjelju je ponovo pozvao na okončanje nasilja nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali i apelovao na međunarodnu zajednicu da intenzivira napore ka rješenju o dvije države.
Obraćajući se nakon nedjeljne molitve Angelus, Lav XIV pozvao je na prekid ponovljenih činova nasilja nad palestinskim stanovništvom Zapadne obale, objavio je "Vatican News".
Uputio je i hitan apel međunarodnoj zajednici da osigura napredak ka rješenju o dvije države, radi pravednog i trajnog mira.
Vatikan kontinuirano ističe da je rješenje o dvije države, zasnovano na sigurnim i međunarodno priznatim granicama, jedini održiv i pravedan put ka trajnom miru između Palestine i Izraela.
Papa je također pozdravio početak Mediteranskih igara u južnom italijanskom gradu Tarantu, izrazivši nadu da će sportsko takmičenje biti "proročki znak mira i bratstva među narodima ovog regiona i cijelog svijeta".
Na Mediteranskim igrama učestvuju sportisti iz zemalja Afrike, Azije i Evrope koje izlaze na Sredozemno more.