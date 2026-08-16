Poglavar Katoličke crkve pozvao međunarodnu zajednicu da unaprijedi rješenje o dvije države radi pravednog i trajnog mira

Papa Lav XIV ponovo pozvao na prekid nasilja nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali Poglavar Katoličke crkve pozvao međunarodnu zajednicu da unaprijedi rješenje o dvije države radi pravednog i trajnog mira

Poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana papa Lav XIV u nedjelju je ponovo pozvao na okončanje nasilja nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali i apelovao na međunarodnu zajednicu da intenzivira napore ka rješenju o dvije države.

Obraćajući se nakon nedjeljne molitve Angelus, Lav XIV pozvao je na prekid ponovljenih činova nasilja nad palestinskim stanovništvom Zapadne obale, objavio je "Vatican News".

Uputio je i hitan apel međunarodnoj zajednici da osigura napredak ka rješenju o dvije države, radi pravednog i trajnog mira.

Vatikan kontinuirano ističe da je rješenje o dvije države, zasnovano na sigurnim i međunarodno priznatim granicama, jedini održiv i pravedan put ka trajnom miru između Palestine i Izraela.

Papa je također pozdravio početak Mediteranskih igara u južnom italijanskom gradu Tarantu, izrazivši nadu da će sportsko takmičenje biti "proročki znak mira i bratstva među narodima ovog regiona i cijelog svijeta".

Na Mediteranskim igrama učestvuju sportisti iz zemalja Afrike, Azije i Evrope koje izlaze na Sredozemno more.