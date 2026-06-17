Nadam se da će ovaj sporazum doprinijeti jačanju međusobnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku, poručio je papa

Papa Lav XIV naglasio potrebu za sporazumom SAD-a i Irana radi jačanja sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku Nadam se da će ovaj sporazum doprinijeti jačanju međusobnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku, poručio je papa

Papa Lav XIV u srijedu je istakao potrebu da nedavno najavljeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana doprinese jačanju sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku.

"Nadam se da će ovaj sporazum doprinijeti jačanju međusobnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku te promovisanju puteva dijaloga i saradnje među narodima", poručio je papa putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

On je također pozdravio sporazum, ocijenivši ga kao ohrabrujući rezultat strpljivog rada u dijalogu i pregovorima.

"Izražavam zahvalnost zemljama koje su uložile napore da omoguće susret strana i postizanje takvog razumijevanja", dodao je papa.

Washington i Teheran postigli su privremeno primirje u aprilu ove godine posredstvom Pakistana, nakon čega su u ponedjeljak najavili okvirni sporazum o okončanju sukoba. Očekuje se da će sporazum biti formalno potpisan u Švicarskoj u petak.