Papa je u obraćanju španskom državnom vrhu pohvalio vanjsku politiku Madrida, pozvao na ulaganja u obrazovanje i dijalog te istakao historijsku ulogu suživota religija na Iberijskom poluostrvu

Papa Lav u Madridu: Zahvalio Španiji na podršci miru, međunarodnom pravu i multilateralizmu Papa je u obraćanju španskom državnom vrhu pohvalio vanjsku politiku Madrida, pozvao na ulaganja u obrazovanje i dijalog te istakao historijsku ulogu suživota religija na Iberijskom poluostrvu

Papa Lav XIV, duhovni vođa katoličkog svijeta zahvalio se Španiji na podršci međunarodnom pravu i multilateralizmu, te na njenoj posvećenosti miru, javlja Anadolu.

Počevši svoju apostolsku posjetu Španiji u Madridu, papa Lav obratio se kralju Felipeu VI, njegovoj porodici, premijeru Pedru Sanchezu, članovima vlade i visokim učesnicima iz političkih, diplomatskih i vjerskih krugova u Kraljevskoj palači, na svojoj prvoj stanici.

Osvrćući se na politiku španske vlade protivljenja napadima SAD-a i Izraela na Iran, opisujući izraelske napade u Gazi kao genocid, službeno priznajući palestinsku državu i zalažući se za rješenje o dvije države, papa Lav XIV izrazio je zahvalnost Španiji na podršci međunarodnom pravu i multilateralizmu, te na njenoj posvećenosti miru.

Papa Lav se u govoru dotakao i islamskog perioda u Andaluziji, Španija (711-1492), rekavši da je "islamsko prisustvo u Španiji u to vrijeme stvorilo ne samo sukob, već i prostor za suživot i dijalog o značenju istine među kršćanima, muslimanima i Jevrejima".

Pozivajući španske političare i institucionalne lidere da "povećaju ulaganja u škole, univerzitete, istraživanja i civilno društvo", papa Lav je naglasio da "umjesto da se oslanjamo na oružje i zidove za sigurnost, moramo ići naprijed zajedno, rame uz rame".

U tom kontekstu, Papa je podsjetio da su u Španiji sve tri religije sarađivale pod vodstvom Alfonsa X u prevođenju bogatog arapskog naslijeđa, te da su gradovi poput Cordobe i Toleda postali centri posredovanja između jezika, religija i znanja.

Nakon što je napustio Kraljevsku palatu, papa Lav se ukrcao u svoje vozilo s otvorenim krovom, poznato kao papamobil, dovezeno iz Rima, i pozdravio one koji su ga čekali na ulicama Madrida.

Papa Lav je prvi papa koji je posjetio Španiju u posljednjih petnaest godina, a održat će govore u raznim gradovima do 12. juna.