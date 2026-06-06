Papa Lav u Madridu: Zahvalio Španiji na podršci miru, međunarodnom pravu i multilateralizmu

Şenhan Bolelli
06. juni 2026.•Ažuriranje: 06. juni 2026.
Papa Lav XIV, duhovni vođa katoličkog svijeta zahvalio se Španiji na podršci međunarodnom pravu i multilateralizmu, te na njenoj posvećenosti miru, javlja Anadolu.
Počevši svoju apostolsku posjetu Španiji u Madridu, papa Lav obratio se kralju Felipeu VI, njegovoj porodici, premijeru Pedru Sanchezu, članovima vlade i visokim učesnicima iz političkih, diplomatskih i vjerskih krugova u Kraljevskoj palači, na svojoj prvoj stanici.
Osvrćući se na politiku španske vlade protivljenja napadima SAD-a i Izraela na Iran, opisujući izraelske napade u Gazi kao genocid, službeno priznajući palestinsku državu i zalažući se za rješenje o dvije države, papa Lav XIV izrazio je zahvalnost Španiji na podršci međunarodnom pravu i multilateralizmu, te na njenoj posvećenosti miru.
Papa Lav se u govoru dotakao i islamskog perioda u Andaluziji, Španija (711-1492), rekavši da je "islamsko prisustvo u Španiji u to vrijeme stvorilo ne samo sukob, već i prostor za suživot i dijalog o značenju istine među kršćanima, muslimanima i Jevrejima".
Pozivajući španske političare i institucionalne lidere da "povećaju ulaganja u škole, univerzitete, istraživanja i civilno društvo", papa Lav je naglasio da "umjesto da se oslanjamo na oružje i zidove za sigurnost, moramo ići naprijed zajedno, rame uz rame".
U tom kontekstu, Papa je podsjetio da su u Španiji sve tri religije sarađivale pod vodstvom Alfonsa X u prevođenju bogatog arapskog naslijeđa, te da su gradovi poput Cordobe i Toleda postali centri posredovanja između jezika, religija i znanja.
Nakon što je napustio Kraljevsku palatu, papa Lav se ukrcao u svoje vozilo s otvorenim krovom, poznato kao papamobil, dovezeno iz Rima, i pozdravio one koji su ga čekali na ulicama Madrida.
Papa Lav je prvi papa koji je posjetio Španiju u posljednjih petnaest godina, a održat će govore u raznim gradovima do 12. juna.