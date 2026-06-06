- Papa je u višednevnoj posjeti Madridu, Barceloni i Kanarskim ostrvima, gdje će govoriti o Bliskom istoku, migrantima i polarizaciji društva, uz pojačane sigurnosne mjere i snažan politički kontekst

Papa Lav počeo posjetu Španiji: U fokusu poruke mira, migracije i političke tenzije - Papa je u višednevnoj posjeti Madridu, Barceloni i Kanarskim ostrvima, gdje će govoriti o Bliskom istoku, migrantima i polarizaciji društva, uz pojačane sigurnosne mjere i snažan politički kontekst

Papa Lav XIV, poglavar Rimokatoličke crkve počeo je sedmodnevnu posjetu Španiji tokom koje će se obratiti parlamentu, predvoditi velike vjerske skupove i uputiti poruke mira za Bliski istok, tolerancije i borbe protiv mržnje prema migrantima, dok posjeta dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija i visokih sigurnosnih mjera širom zemlje, javlja Anadolu.

Papu Lava, prvog papu koji je posjetio Španiju u posljednjih 15 godina, na madridskom aerodromu "Barajas Adolfo Suarez" dočekali su kralj Felipe VI i premijer Pedro Sanchez.

U okviru programa, papa Lav će boraviti u Madridu do 9. juna, nakon čega će posjetiti Barcelonu (9-10. juna), te Gran Canariu (11. juna) i Tenerife (12. juna) na Kanarskim ostrvima.

Iako papin program u Španiji ima veliki značaj za katoličke vjernike, političke poruke koje će vatikanski državni poglavar prenijeti također će biti istaknute.

Papa Lav će biti prvi papa koji će se obratiti španskom parlamentu 8. juna.

Očekuje se da će papa, kojeg je nedavno kritikovao američki predsjednik Donald Trump, prenijeti poruke mira za Bliski istok u španskom parlamentu, u skladu s politikom španske vlade o službenom priznavanju palestinske države, nametanju sankcija Izraelu i insistiranju na rješenju o dvije države. Očekuje se i da će pozvati na toleranciju protiv polarizacije i mržnje prema migrantima.

Papina posjeta Kanarskim ostrvima, gdje će se sastati s migrantima bez regulisanog statusa i gdje će ga pratiti premijer Pedro Sánchez, trebala bi poslati jasnu poruku evropskim političkim liderima o potrebi jače podrške migrantima.

Program katoličkog duhovnog vođe u Španiji uključuje, sa vjerskog stanovišta, nedjeljnu misu koju će predvoditi na madridskom trgu Piazza del Cibeles 7. juna, kojoj se očekuje prisustvo milion ljudi, i posjetu poznatoj bazilici Sagrada Familia u Barceloni 10. juna.

Posjeta se poklapa sa 100. godišnjicom smrti Antonija Gaudija, arhitekte koji je stvorio Sagrada Familia. Tokom ovog perioda, Papa će inaugurirati i posvetiti nedavno završeni Toranj Krista Otkupitelja, posljednji toranj kompleksa.

Zbog posjete pape Lava, gradski saobraćaj je potpuno zatvoren, posebno u Madridu i Barceloni, a građani se pozivaju da koristi javni prevoz.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da je u svim gradovima u kojima će Papa biti prisutan izdat nivo uzbune 4 kako bi se garantovala njegova sigurnost, da su dronovi zabranjeni i da je raspoređeno više od 15.000 pripadnika sigurnosnog osoblja.

Konferencija španskih biskupa i institucije uključene u organizaciju posjete saopćile su da je posjeta pape Lava Španiji koštala oko 25 miliona eura. Troškovi su pokriveni donacijama privatnih institucija i pojedinaca, kao i sredstvima vlasti Madrida, Katalonije i Kanarskih ostrva.

Prema statistikama u Španiji, procenat ljudi koji se identificiraju kao katolici pao je sa približno 90 posto na 55 posto stanovništva u posljednjih 50 godina.

Posljednjih godina, posebno s porastom imigracije, broj muslimana u Španiji približio se tri miliona, dostigavši ​​pet posto ukupnog stanovništva.