Zahvalio se vladama, institucijama i volonterima na njihovoj saradnji u omogućavanju takve humanitarne pomoći

Papa Lav: Migracije su prilika za susret i međusobno obogaćivanje naroda Zahvalio se vladama, institucijama i volonterima na njihovoj saradnji u omogućavanju takve humanitarne pomoći

Papa Lav XIV je u petak istakao ulogu migracija u podsticanju susreta i međusobnog obogaćivanja među narodima tokom posljednjeg dijela svoje posjete španskim Kanarskim ostrvima, javlja Anadolu.

"Migracije imaju važnu poruku za prenijeti, jer mogu postati prilika za susret i međusobno obogaćivanje među narodima", rekao je papa tokom susreta s migrantima u Centru Las Raices na Tenerifima.

Pozvao je migrante da podijele blago čovječanstva i kultura koje su donijeli sa sobom, a istovremeno ostanu otvoreni za ono što nude njihove zajednice domaćini.

"Moramo ovo živjeti odgovorno, misleći na budućnost generacija koje dolaze, kojima želimo prenijeti naslijeđe civilizacije ljubavi", rekao je.

"Providencijalno je što se možemo susresti, vidjeti jedni druge i, prije svega, znati da, izvan naših porijekla, Božija ljubav ne poznaje granice, ne pravi razlike, daje se svima i okuplja nas u jedinstvu", dodao je papa.

Zahvalio se vladi, institucijama i volonterima na njihovoj saradnji u omogućavanju takve humanitarne pomoći, "vraćajući nadu i dostojanstvo onima koji su pogođeni".