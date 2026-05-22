Papa Lav i irski premijer razgovarali o dešavanjima u Evropi i na Bliskom istoku Razgovarali smo o potrebi za mirom na globalnom nivou, osvrnuvši se na irsko iskustvo ne samo u postizanju sporazuma, već i u njegovanju mira i izgradnji pomirenja, kaže Micheal Martin

Papa Lav XIV sastao se u petak s irskim premijerom Michealom Martinom u Vatikanu kako bi razgovarali o globalnim mirovnim naporima, kao i o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, javlja Anadolu.

Tokom sastanka, njih dvojica su razgovarali o „nekoliko regionalnih i međunarodnih političkih pitanja“, uključujući dešavanja u Evropi i na Bliskom istoku, te o izgledima za mir u obje regije, prenio je Vatican News.

Razgovori su obuhvatili i socio-ekonomsku situaciju u Irskoj te odnose između Katoličke crkve i irske države.

Martin je kasnije izjavio da je sastanak bio fokusiran na napore u izgradnji mira i pomirenja, oslanjajući se na vlastito iskustvo Irske.

„Razgovarali smo o potrebi za mirom na globalnom nivou i osvrnuli se na irsko iskustvo ne samo u postizanju sporazuma, već i u njegovanju mira i izgradnji pomirenja“, napisao je on na američkoj društvenoj mreži X.