Papa Lav će se sastati sa španskim premijerom, planira obraćanje parlamentu

Burak Bir
06 Maj 2026•Ažuriranje: 06 Maj 2026
Papa Lav XIV održat će govor u Kongresu poslanika kao dio svoje posjete narednog mjeseca, čime će postati prvi poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana koji se obratio španskim Cortesima, potvrdio je Vatikan u srijedu.
Papina posjeta Španiji počet će 6. juna, a Madrid, Barcelona i Kanarska ostrva bit će glavne stanice putovanja, javlja "Vatican News".
Papu će primiti kralj Felipe VI u Kraljevskoj palati u Madridu.
Vatikan je saopćio da će posjeta uključivati 12 govora, četiri mise i desetak sastanaka s političkim, vjerskim i društvenim liderima.
Papa će se 8. juna sastati sa španskim premijerom Pedrom Sanchezom prije nego što se obrati zakonodavcima u Kongresu poslanika, donjem domu Cortes Generalesa, španskog parlamenta.
To će biti prvi put da se jedan papa obratio španskom parlamentu.
Lav XIV će se kasnije sastati s biskupima u sjedištu Španske biskupske konferencije i uvečer se pridružiti lokalnoj biskupijskoj zajednici na stadionu Bernabeu.
Papa će 9. juna otputovati u Barcelonu prije nego što 11. juna krene na Kanarska ostrva.