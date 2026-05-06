Papa Lav će se sastati sa španskim premijerom, planira obraćanje parlamentu Papa će se sastati sa španskim premijerom Pedrom Sanchezom u Madridu 8. juna, putovati u Barcelonu 9. juna i na Kanarska ostrva 11. juna

Papa Lav XIV održat će govor u Kongresu poslanika kao dio svoje posjete narednog mjeseca, čime će postati prvi poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana koji se obratio španskim Cortesima, potvrdio je Vatikan u srijedu.

Papina posjeta Španiji počet će 6. juna, a Madrid, Barcelona i Kanarska ostrva bit će glavne stanice putovanja, javlja "Vatican News".

Papu će primiti kralj Felipe VI u Kraljevskoj palati u Madridu.

Vatikan je saopćio da će posjeta uključivati 12 govora, četiri mise i desetak sastanaka s političkim, vjerskim i društvenim liderima.

Papa će se 8. juna sastati sa španskim premijerom Pedrom Sanchezom prije nego što se obrati zakonodavcima u Kongresu poslanika, donjem domu Cortes Generalesa, španskog parlamenta.

To će biti prvi put da se jedan papa obratio španskom parlamentu.

Lav XIV će se kasnije sastati s biskupima u sjedištu Španske biskupske konferencije i uvečer se pridružiti lokalnoj biskupijskoj zajednici na stadionu Bernabeu.

Papa će 9. juna otputovati u Barcelonu prije nego što 11. juna krene na Kanarska ostrva.