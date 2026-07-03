Djeca su donosila vodu kada ih je gađao izraelski kvadrokopter, kaže civilna zaštita

Palestinsko dijete u Gazi ubijeno u napadu izraelskog drona uprkos prekidu vatre Djeca su donosila vodu kada ih je gađao izraelski kvadrokopter, kaže civilna zaštita

Palestinsko dijete je ubijeno, a još jedno povrijeđeno u petak kada je izraelski dron bacio bombu na njih dok su sakupljali vodu istočno od grada Gaze.

"Jedno dijete je poginulo, a drugo je povrijeđeno kada je izraelski dron kvadrokopter bacio bombu na njih dok su punili vodu iza džamije Al-Omari istočno od grada Gaze", navodi se u saopćenju Civilne odbrane Gaze.

Mnogi raseljeni Palestinci čije je domove uništio Izrael oslanjaju se na šatore i skloništa kojima nedostaje redovna vodovodna mreža, što ih prisiljava da vodu dovoze sa javnih mjesta i rezervoara, ponekad daleko od mjesta gdje žive.

Napad je uslijedio usred kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre objavljenog 10. oktobra 2025. godine.

Prema Ministarstvu zdravlja Gaze, u tim kršenjima je ubijeno 1.059 Palestinaca, a povrijeđeno je 3.429 drugih.

Od početka genocida u Gazi 8. oktobra 2023. godine, Izrael je ubio više od 73.000 Palestinaca i ranio preko 173.000, dok su široko rasprostranjena razaranja zahvatila oko 90% civilne infrastrukture.