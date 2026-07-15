Pozvao na hitnu međunarodnu intervenciju nakon prijavljenog pucanja i navodnog zlostavljanja u zatvoru

Palestinski zvaničnik optužio Izrael za pokušaj ubistva zatvorenog lidera Fataha Barghoutija Pozvao na hitnu međunarodnu intervenciju nakon prijavljenog pucanja i navodnog zlostavljanja u zatvoru

Predsjednik Palestinske komisije za pitanja pritvorenika i bivših pritvorenika Raed Abu Al-Hims u srijedu je optužio Izrael da pokušava ubiti zatvorenog lidera Fataha Marwana Barghoutija i pozvao na hitnu međunarodnu i regionalnu intervenciju radi njegove zaštite.

Abu Al-Hims je rekao da je Barghouti bio izložen nizu brutalnih napada s ciljem njegovog eliminiranja i ubistva, dodajući da je posljednji incident uključivao izraelske zatvorske čuvare koji su pucali gumenim mecima na njega nakon upada u njegovu ćeliju i fizičkog napada.

U ponedjeljak je Barghoutijeva supruga, advokatica Fadwa Barghouti, rekla da je njenog supruga u ćeliji pogodio gumeni metak koji je ispalio izraelski zatvorski čuvar, pri čemu je zadobio bolnu povredu i krvarenje. Nije navela kada se incident dogodio.

Abu Al-Hims je ustvrdio da ponovljeno ciljanje Barghoutija od strane izraelskih vlasti pokazuje jasan plan njegovog uklanjanja i predstavlja ozbiljnu prijetnju životima palestinskih zatvorenika.

Također je optužio izraelske vlasti za provođenje osvetničkih politika u zatvorima, uključujući pogubljenja, izgladnjivanje i uskraćivanje osnovnih potreba, navodeći da takve prakse krše međunarodno pravo i humanitarne norme.

Palestinski zvaničnik pozvao je međunarodnu zajednicu da odmah djeluje kako bi zaštitila Barghoutija i druge palestinske zatvorenike te okončala ono što je opisao kao međunarodnu šutnju koja je omogućila nastavak takvih kršenja.

Prema podacima Palestinskog udruženja zatvorenika, Barghouti se nalazi u izraelskim zatvorima od 2002. godine, nakon godina potjere i prisilnog raseljavanja, te je proveo duže periode u samici.

Član Centralnog komiteta Fataha i jedan od najistaknutijih lidera tog pokreta, Barghouti je uhapšen u Izraelu u aprilu 2002. godine. Služi pet doživotnih kazni nakon što ga je izraelski sud osudio za ubistvo i pokušaj ubistva. I dalje je jedna od najpopularnijih političkih figura među Palestincima.

Iako je Izrael tokom godina oslobodio hiljade palestinskih zatvorenika u okviru sporazuma o razmjeni, nastavio je odbijati oslobađanje Barghoutija.