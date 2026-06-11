Izraelska vlada je odobrila 103 nova projekta naselja od svog formiranja krajem 2022, kazao je šef Komisije za kolonizaciju i otpor zida

Palestinski zvaničnik: Izrael "snažno intenzivira" izgradnju naselja na okupiranoj Zapadnoj obali Izraelska vlada je odobrila 103 nova projekta naselja od svog formiranja krajem 2022, kazao je šef Komisije za kolonizaciju i otpor zida

Izrael "snažno intenzivira" izgradnju naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, upozorio je u četvrtak palestinski zvaničnik, javlja Anadolu.

"Izraelska vlada je odobrila 103 nova projekta naselja od svog formiranja krajem 2022. godine", rekao je Mu'ayyad Shaaban, šef službene komisije za kolonizaciju i otpor zida, u saopćenju.

"Ovo su naselja i isturene stanice koje su počele da se legalizuju, kao i kvartovi koji se pretvaraju u zasebna naselja", dodao je on.

Izraelska grupa protiv naselja "Peace Now" saopćila je rano u četvrtak da je vlada izdvojila 152 miliona šekela (51 milion dolara ili oko 44 miliona eura) za pripremu planova izgradnje 69 ilegalnih naselja i ispostava na okupiranoj Zapadnoj obali.

Grupa je također rekla da vlada priprema nacrt rezolucije o izdvajanju još 337 miliona dolara (oko 290 miliona eura) za uspostavljanje novih ilegalnih naselja i ispostava na okupiranoj teritoriji.

"Novo finansiranje je usmjereno na oko 61 naselje čija izgradnja nije završena kako bi se pretvorila u potpuno uspostavljene blokove naselja", rekao je Shaaban.

On je istakao da je izraelska civilna administracija prošle sedmice izdala naredbe za definiranje i proširenje strukturnih granica ilegalnih naselja, uključujući nova naselja koja je odobrila vlada.

"Ono što se dešava nije samo rutinsko širenje naselja, već napredna faza preoblikovanja palestinske geografije i nametanja nove stvarnosti na terenu", dodao je.

Upozorio je da izraelska politika naseljavanja nastoji "produbiti palestinsku geografsku izolaciju i potkopati razvojne mogućnosti".

Palestinske vlasti decenijama pozivaju međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael da zaustavi izgradnju naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, koju Ujedinjeni narodi smatraju nezakonitom prema međunarodnom pravu.

Otkako je Izrael počeo rat protiv Gaze u oktobru 2023, palestinski zvaničnici kažu da su se pojačale izraelske mjere usmjerene na aneksiju Zapadne obale, uključujući rušenje domova, prisilno raseljavanje i proširenje naselja.

Oko 500.000 ilegalnih izraelskih doseljenika živi u ilegalnim naseljima širom Zapadne obale, dok još 250.000 živi u naseljima izgrađenim na palestinskoj zemlji u okupiranom istočnom Jerusalemu, navodi "Peace Now".

Izraelske snage i okupatori ubili su najmanje 1.169 Palestinaca na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, ranili više od 12.600, a pritvorili oko 23.000 od oktobra 2023. godine, pokazuju palestinski podaci.

U značajnom mišljenju prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.