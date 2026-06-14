Smrt Imada Rajiha Sarhana (47) povećala broj Palestinaca koji su preminuli u izraelskom pritvoru od oktobra 2023. na 90

Palestinski pritvorenik preminuo nakon 25 godina provedenih u izraelskim zatvorima Smrt Imada Rajiha Sarhana (47) povećala broj Palestinaca koji su preminuli u izraelskom pritvoru od oktobra 2023. na 90

Palestinski pritvorenik preminuo je u nedjelju u izraelskom pritvoru nakon 25 godina provedenih u zatvoru, saopćile su organizacije za zaštitu prava zatvorenika.

Imad Rajih Sarhan (47) preminuo je u zatvoru Gilboa na sjeveru Izraela, a izraelske vlasti kao uzrok smrti navele su srčani udar, navodi se u zajedničkom saopćenju Palestinske komisije za pitanja pritvorenika i Palestinskog društva zatvorenika.

Međutim, izraelske vlasti nisu pružile dodatne informacije o okolnostima njegove smrti niti o njegovom zdravstvenom stanju prije nego što je preminuo.

Sarhan, porijeklom iz Haife na sjeveru Izraela, služio je doživotnu kaznu zatvora od 15. oktobra 2001. godine.

"Tokom prvih godina u zatvoru, Sarhan je bio izložen teškim i dugotrajnim ispitivanjima te sistematskim metodama mučenja, što je ostavilo ozbiljne i trajne posljedice po njegovo zdravlje i dodatno pogoršalo njegovo zdravstveno stanje tokom godina", navodi se u saopćenju.

Dvije organizacije navele su da je pritvorenik također bio izložen sistematskom medicinskom zanemarivanju, zbog čega je obolio od srčanih i arterijskih bolesti.

Njegova smrt povećala je broj palestinskih pritvorenika koji su preminuli u izraelskom pritvoru od oktobra 2023. godine na 90, a od početka izraelske okupacije Zapadne obale 1967. godine na 327.

Prema palestinskim i izraelskim izvještajima o ljudskim pravima, najmanje 9.500 palestinskih pritvorenika trenutno se nalazi u izraelskim zatvorima, gdje su izloženi gladi, mučenju i medicinskom zanemarivanju, što je dovelo do smrti desetina njih.