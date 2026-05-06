Palestinski policajac ubijen, 15 povrijeđeno u izraelskom napadu na policijsko vozilo u Gazi Vlasti Gaze optužuju Izrael za namjerno ciljanje policijskih snaga kako bi produbili sigurnosni haos u enklavi usred kršenja primirja

Palestinski policajac je ubijen, a 15 ljudi je povrijeđeno u srijedu u izraelskom zračnom napadu koji je ciljao policijsko vozilo u gradu Khan Younis u južnom Pojasu Gaze.

Izrael je nedavno intenzivirao napade usmjerene na policijsko osoblje u enklavi, a palestinske vlasti ga optužuju za namjeran napad na snage kako bi produbili i produžili sigurnosni haos.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Gaze saopćilo je da je pukovnik Naseem Suleiman al-Kalzani ubijen kada je izraelski napad pogodio policijsko vozilo kasno u srijedu.

Napad je usmjeren na vozilo dok je prolazilo kroz prepuno područje Al-Mawasi, koje je prepuno raseljenih Palestinaca, ubivši jednog putnika i ranivši brojne prolaznike, rekli su svjedoci za Anadolu.

U nekoliko prethodnih izjava, Ministarstvo unutrašnjih poslova Gaze smatralo je Izrael "u potpunosti odgovornim" za ciljanje "policijskog sjedišta, kapaciteta i osoblja", opisujući kontinuirane napade kao "flagrantno kršenje" međunarodnog prava.

Ministarstvo je reklo da "nema opravdanja" za ciljanje policajaca u Gazi, naglašavajući da te snage pružaju civilne usluge na toj teritoriji.

Također je pozvalo posrednike i garantore primirja da hitno intervenišu i izvrše pritisak na Izrael da prestane ciljati policijske snage.

Ministarstvo je također opisalo šutnju međunarodnih organizacija kao "saučesništvo u izraelskoj okupaciji koja podstiče daljnje zločine protiv civilnog tijela zaštićenog međunarodnim pravom".

Napad dolazi usred kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o primirju koji je na snazi ​​od 10. oktobra 2025. godine. Izraelski napadi i pucnjava od tada su ubili 824 Palestinca i ranili 2.316 od potpisivanja sporazuma, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Sporazum je postignut nakon dvije godine genocidnog rata koji je Izrael pokrenuo 8. oktobra 2023. godine, u kojem je poginulo više od 72.000 Palestinaca, preko 172.000 je ranjeno, a 90% civilne infrastrukture u Gazi je uništeno masovno.