Palestinski ministar: Izrael uništava obrazovni sektor kako bi uskratio studentima njihova prava Palestinski ministar obrazovanja kaže da su izraelski napadi uništili škole i univerzitete u Gazi, dok se kršenja prava nastavljaju na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu

Izrael sistematski cilja palestinski obrazovni sektor destruktivnom politikom usmjerenom na lišavanje studenata njihovog prava na obrazovanje, izjavio je u četvrtak palestinski ministar obrazovanja i visokog obrazovanja Amjad Barham.

Barham je dao ove komentare tokom 12. godišnje međunarodne naučne konferencije koju je organizovalo Jordansko udruženje za obrazovne nauke u saradnji sa Univerzitetom u Jordanu o temi "Vizije i ideje za kritična pitanja u arapskom obrazovanju: Prema konkurentnom arapskom obrazovanju", prema palestinskoj novinskoj agenciji WAFA.

Rekao je da je većina obrazovnih institucija u Gazi uništena, dok se kršenja prava nad obrazovnim sektorom nastavljaju na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.

Izrael je započeo genocid nad Gazom 8. oktobra 2023. godine, ubivši više od 72.000 Palestinaca, većinom žena i djece, te uništivši oko 90 posto infrastrukture teritorije.

Barham je rekao da je Izrael uništio oko 85 posto univerzitetskih zgrada u Gazi, zajedno s 293 od 307 škola, dok se napadi na obrazovne institucije na okupiranoj Zapadnoj obali nastavljaju.

Štetu je opisao kao dio "sistematske destruktivne politike" usmjerene na demontiranje obrazovnog procesa i uskraćivanje studentima pristupa obrazovanju.

Barham je rekao da Ministarstvo nastavlja napore da održi obrazovne usluge uprkos sve većim izazovima.

Iznio je nekoliko razvojnih inicijativa koje vodi Ministarstvo, uključujući plan Obrazovanje za razvoj, koji se fokusira na proširenje otvorenog učenja, jačanje stručnog i tehničkog obrazovanja, reformu sistema srednjih škola i podršku primijenjenim naučnim istraživanjima.

Također je rekao da Ministarstvo radi na modernizaciji akademskih programa i školskih kurikuluma kako bi išlo u korak s tehnološkim razvojem i vještačkom inteligencijom, a istovremeno poboljšava obuku akademskog osoblja.

„Izazovi su ogromni, ali je i odlučnost za razvojem ogromna“, rekao je Barham. „Nastavit ćemo naš razvojni put koji doprinosi izgradnji palestinske države i njenih institucija, uprkos izazovima koje nameće (izraelska) okupacija.“