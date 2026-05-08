Palestinski maraton održan nakon dvogodišnje pauze zbog rata u Gazi

Deseto izdanje Međunarodnog palestinskog maratona počelo je u petak u okupiranom gradu Bethlehemu na Zapadnoj obali, uz paralelnu utrku u Pojasu Gaze, nakon dvogodišnje pauze zbog izraelskog rata u Gazi.

Puni maraton dužine 42,195 kilometara počeo je u šest sati po lokalnom vremenu.

Hiljade palestinskih i međunarodnih trkača okupile su se ispred Bazilici rođenja Isusova u centru Betlehema, odakle je utrka krenula.

Koordinatorica maratona Itidal Abdul Ghani rekla je za Anadolu da ovogodišnje izdanje poziva na jedinstvo domovine.

Posebna utrka na pet kilometara održana je i u centralnom dijelu Gaze, od mosta Wadi Gaza prema sjeveru, rekla je ona.

Organizatori su između 17. i 21. aprila održali i virtuelni maraton u više zemalja, uz učešće više od 5.000 ljudi iz 88 država.

Broj učesnika premašio je 13.000, uključujući 2.523 trkača u Gazi i oko 1.000 stranih učesnika iz 75 zemalja, navela je Ghani.

Maraton uključuje utrke na 42,195 kilometara, 21 kilometar i 10 kilometara, kao i porodičnu utrku na pet kilometara.

Događaj organizuju Palestinsko visoko vijeće za omladinu i sport, Palestinski olimpijski komitet i Općina Bethlehem.

Povratak maratona ove godine dolazi usred kontinuiranih izraelskih kršenja primirja u Gazi i eskalacije nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali od oktobra 2023.

Prema palestinskim podacima, najmanje 1.155 Palestinaca ubijeno je, a skoro 11.750 ranjeno na Zapadnoj obali od početka rata u Gazi, uz oko 22.000 hapšenja.

U Gazi je, prema palestinskim vlastima, tokom izraelskog genocida ubijeno više od 72.000 Palestinaca, dok je više od 172.000 ranjeno.