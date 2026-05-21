Palestinski izaslanik u UN-u: Izrael pokazuje prezir prema međunarodnom pravu

Zamjenik palestinskog izaslanika pri UN-u rekao je u srijedu Vijeću sigurnosti UN-a da akcije Izraela u Gazi demonstriraju "prezir" prema međunarodnom pravu i razotkrivaju ono što je opisao kao širi slom humanitarne zaštite civila, prenosi Anadolu.

"Cjelokupna građevina međunarodnog humanitarnog prava izgrađena je oko jednog jedinog principa, zaštite onih koji ne učestvuju u neprijateljstvima i onih koji više ne učestvuju u neprijateljstvima", rekao je Majed Bamya tokom sjednice Vijeća sigurnosti o zaštiti civila u oružanim sukobima.

Bamya je rekao da Palestinci nisu bili puke žrtve rata već namjerne mete, optužujući Izrael za sistematsko napadanje civila, humanitarnih radnika, novinara i medicinskog osoblja u Gazi.

"Izrael napada palestinski život. Napada one koji ga pokušavaju spasiti i očuvati, one koji ga pokušavaju održati, one koji ga pokušavaju zaštititi i one koji ga pokušavaju zabilježiti", rekao je on.

Naveo je brojke kako bi ilustrovao razmjere uništenja, rekavši da je "u rasponu od četiri mjeseca tog rata ubijeno više djece nego u prethodne četiri godine širom svijeta."

Bamya je također rekao da je više od polovine humanitarnog osoblja ubijenog na globalnom nivou u protekle tri godine poginulo u Palestini, dok su dvije trećine novinara ubijenih u 2024. i 2025. godini također tamo poginule.

Pozvao je Vijeće sigurnosti da se suoči s onim što je opisao kao neizbježan izbor.

"Ili ćemo proglasiti da su palestinski civili niži civili, niža ljudska bića koja nemaju pravo na istu zaštitu, ili ćemo proglasiti da se pravila ne odnose na Izrael, i prihvatiti da Palestina postane nulta tačka za smrt poretka zasnovanog na međunarodnom pravu", rekao je on.

Sirijski izaslanik pri UN-u Ibrahim Olabi također se obratio vijeću, rekavši da zaštita civila "nije puk slogan", već "otvorena rana u sjećanju sirijskih muškaraca i žena."

"Sirijski narod predobro zna šta znači kada se domovi pretvore u nevolju, kada bolnice postanu mete, i kada ljudska bića postanu žrtve bez sigurnog utočišta", rekao je Olabi.

Dodao je da je Sirija sada "odlučna da ovo sjećanje transformiše u posvećenost."