Palestinski golman Saleem al-Ashqar ubijen od strane izraelske vojske u Gazi Al-Ashqar ubijen vatrom iz oružja okupacionih snaga, saopštio Palestinski fudbalski savez

Palestinski golman Saleem al-Ashqar ubijen je ranije ove sedmice u Pojasu Gaze od strane izraelske vojske, navodi se u saopštenju Palestinskog fudbalskog saveza (PFA).

PFA je saopštio da je Al-Ashqar ubijen vatrom koju su otvorile okupacione snage.

Navedeno je da je on jedna od stotina palestinskih sportskih ličnosti koje su ubijene, uključujući više od 1.000 palestinskih sportista, otkad je u oktobru 2023. godine počeo genocidni rat.

Al-Ashqar se oženio prije pet mjeseci, a njegova supruga očekuje njihovo prvo dijete.

Nakon njegove smrti uslijedio je izliv tuge rodbine, suigrača, kao i šire palestinske sportske i svjetske zajednice.

„Duboko žalimo zbog tragične smrti 32-godišnjeg palestinskog golmana Salima Al-Ashqara. Ubila ga je izraelska vojska. Duboko smo ražalošćeni nastavkom ovakvih događaja. Pozivamo na pravdu i mir“, saopštio je u srijedu čileanski fudbalski klub Deportivo Palestino.