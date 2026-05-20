Palestinske vlasti osudile osvjetljavanje Ibrahimijeve džamije bojama izraelske zastave Izraelske vlasti su 91 put u aprilu spriječile poziv na molitvu u džamiji, objavilo je palestinsko Ministarstvo za vakufe i vjerske poslove

Palestinsko Ministarstvo za vakufe i vjerske poslove osudilo je osvjetljavanje Ibrahimijeve džamije u Hebronu bojama izraelske zastave i hebrejskim natpisima, ocijenivši to kao napad na njen vjerski i historijski identitet, te je pozvalo međunarodnu zajednicu da reaguje na, kako navode, kontinuirana kršenja, javlja Anadolu.



U saopćenju, ministarstvo je to nazvalo "očiglednim napadom" na svetost džamije koja se nalazi u gradu Hebronu na Zapadnoj obali.

Džamija je "čisto islamska zadužbina na koju nemuslimani nemaju pravo", dodaje se.

"Izraelske mjere unutar džamije su nevažeće i nezakonite, te predstavljaju opasan pokušaj promjene njenih historijskih karakteristika i nametanja nove judaističke stvarnosti silom oružja", dodaje se u ministarstvu.

Pozvalo je međunarodnu zajednicu i grupe za ljudska prava da hitno intervenišu kako bi se zaustavila kršenja islamskih svetih mjesta.

Također je pozvalo Palestince da "održe stalno prisustvo" u džamiji kako bi sačuvali njen islamski i arapski identitet.

Aktivista za ljudska prava Aref Jaber rekao je za Anadolu u utorak navečer da su okupatori održali događaj u blizini džamije, osvijetlili njene zidove plavim svjetlima kako bi proslavili "godišnjicu okupacije Hebrona 1967. godine" i pustili glasnu muziku koja je odjekivala dvorištem džamije.

Izraelske vlasti su samo u aprilu 91 put spriječile poziv na molitvu u džamiji, prema podacima ministarstva.

Ibrahimijeva džamija, koja se nalazi u Starom gradu Hebrona, dugo je bila predmet strogih ograničenja i podjele pristupa između muslimana i Jevreja, a Palestinci pozivaju na očuvanje njenog historijskog i pravnog statusa.

Izrael je podijelio lokaciju 1994. godine, dodijelivši 63 posto za Jevreje i 37 posto za muslimane nakon što je u napadu okupatora ubijeno 29 palestinskih vjernika.

Nasilje je eskaliralo širom Zapadne obale od oktobra 2023. godine, sa najmanje 1.150 ubijenih, oko 11.750 povrijeđenih i skoro 22.000 pritvorenih Palestinaca.

U značajnom mišljenju iz jula 2024. godine, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.