Čelnik administracije za Gazu pozvao na osiguravanje efikasnog finansiranja kako bi bile zadovoljene humanitarne i razvojne potrebe oko 2,2 miliona Palestinaca

Palestinska uprava i Odbor za mir razgovarali o ubrzanju obnove Pojasa Gaze Čelnik administracije za Gazu pozvao na osiguravanje efikasnog finansiranja kako bi bile zadovoljene humanitarne i razvojne potrebe oko 2,2 miliona Palestinaca

Palestinska uprava i Odbor za mir razgovarali su o mehanizmima za ubrzanje pružanja osnovnih usluga u Pojasu Gaze te unapređenje humanitarne pomoći i aktivnosti rane obnove uoči početka procesa rekonstrukcije ove palestinske enklave.

U saopćenju Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom (NCAG), objavljenom u srijedu, navedeno je da su razgovori vođeni tokom sastanka zajedničkog koordinacionog ureda, održanog na marginama sastanka donatora Ad Hoc komiteta za vezu (AHLC), koji je u ponedjeljak održan u Briselu.

Sastanku su prisustvovali palestinski premijer Mohammad Mustafa, glavni izaslanik Odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov i predsjednik NCAG-a Ali Shaath. Prisustvovali su i povjerenik Komiteta za finansije Bashir Al-Rayyis, palestinski ministar finansija i planiranja Estephan Anton Salameh te savjetnik premijera Omar Awadallah.

Prema navodima saopćenja, učesnici su razmotrili načine za jačanje koordinacije između palestinskih i međunarodnih partnera te ubrzanje inicijativa usmjerenih na obnovu osnovnih javnih usluga, proširenje humanitarne pomoći i podršku ranoj obnovi Gaze.

Zvaničnici su naglasili potrebu za tješnjom koordinacijom između nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktera kako bi se osigurao održiv odgovor na potrebe stanovništva Gaze.

Ali Shaath izjavio je da je NCAG spreman odmah preuzeti svoje odgovornosti te pozvao međunarodnu zajednicu da politička i finansijska obećanja pretoči u konkretne aktivnosti i efikasno finansiranje kako bi bile zadovoljene humanitarne i razvojne potrebe oko 2,2 miliona Palestinaca u Gazi.

Tokom sastanka donatora Shaath je predstavio sveobuhvatan program obnove Gaze, koji predviđa prelazak s hitne humanitarne pomoći na fazu rane obnove i obnovu ključnih javnih usluga.

Učesnici su također najavili pokretanje inicijative “Gaza tim“, koja okuplja više od 12 zemalja donatora, zajedno s Evropskom investicionom bankom i Svjetskom bankom, s ciljem mobilizacije oko milijardu američkih dolara za podršku programu obnove Gaze.

Nacionalni komitet za upravljanje Gazom (NCAG), prijelazno je tehnokratsko tijelo osnovano u skladu s Rezolucijom 2803 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i mirovnim planom od 20 tačaka koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. Održao je svoju konstituirajuću sjednicu 15. januara 2026. godine u Kairu.

Prva faza Trumpovog plana obuhvatala je prekid vatre, djelimično povlačenje izraelskih snaga, oslobađanje preostalih izraelskih talaca koje je držao Hamas u Gazi te ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći.

Dok je Hamas ispunio svoje obaveze iz prve faze oslobađanjem izraelskih zarobljenika, Izrael je, prema navodima, odustao od ispunjavanja svojih humanitarnih obaveza i nastavio vojne napade, u kojima je od 10. oktobra 2025. godine ubijeno 1.123 Palestinaca, a 3.616 ih je ranjeno.

Druga faza plana predviđa šire povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze, od kojeg Izrael i dalje kontroliše više od 70 posto teritorije, te početak obnove u zamjenu za razoružanje palestinskih frakcija. Međutim, Izrael nije proveo ovu fazu, insistirajući da prioritet bude razoružanje palestinskih grupa.

Pojas Gaze pretrpio je ogromna razaranja tokom dvogodišnje izraelske vojne ofanzive, u kojoj je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 73.000 Palestinaca, ranjeno više od 173.000 ljudi, dok je uništeno oko 90 posto civilne infrastrukture u ovoj palestinskoj enklavi.