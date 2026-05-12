Palestinska populacija u svijetu dostigla 15,5 miliona, polovina živi u Palestini Više od dva miliona Palestinaca raseljeno unutar Gaze i okupirane Zapadne obale, navodi statistički zavod

Palestinski centralni zavod za statistiku (PCBS) saopštio je u utorak da je broj Palestinaca širom svijeta dostigao oko 15,5 miliona, uključujući 7,4 miliona koji žive u historijskoj Palestini.

U saopštenju povodom 78. godišnjice Nakbe, termina koji Palestinci koriste za obilježavanje stvaranja Izraela 1948. godine, Zavod je naveo da oko 8,1 milion Palestinaca živi u dijaspori.

Navedeno je da je više od dva miliona Palestinaca raseljeno unutar Gaze i okupirane Zapadne obale kao rezultat izraelskog rata u Gazi i kontinuiranog širenja naselja.

Izraelski rat u Gazi raselio je skoro dva miliona Palestinaca od oko 2,2 miliona koji su živjeli u enklavi uoči rata, saopštio je Zavod. Mnogi sada žive u šatorima, skloništima i školama.

Oko 40.000 Palestinaca je raseljeno iz izbjegličkih kampova na sjeveru Zapadne obale zbog izraelskih vojnih operacija, dodaje se.

Na Zapadnoj obali, ilegalna izraelska naseobinska aktivnost nastavlja se širiti, navodi se u saopštenju, dodajući da je broj ilegalnih naselja i vojnih baza dostigao 645 do kraja 2025. godine. Ukupan broj uključuje 151 ilegalno naselje, 350 ispostava naselja i 144 druga mjesta.

Zvanični podaci pokazuju da je broj izraelskih okupatora na Zapadnoj obali dostigao oko 778.567 do kraja 2024. godine, od čega je 42,8 posto koncentrisano u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Biro je saopštio da su izraelske vlasti zaplijenile više od 5.571 duluma (1.377 hektara) palestinske zemlje u 2025. godini putem naloga za zapljenu, eksproprijacije i proglašenja "državnog zemljišta".

Također je dokumentirana više od 61.000 napada izraelskih snaga i okupatora na Zapadnoj obali između 2022. i 2025. godine, što je dovelo do rušenja buldožerima više od 81.000 stabala, od kojih su većina masline.

Izraelske vlasti nastavljaju nametati stroga ograničenja Palestincima putem oko 900 vojnih kontrolnih punktova i kapija širom Zapadne obale, ograničavajući kretanje stanovnika i blokirajući pristup velikim područjima poljoprivrednog i pašnjačkog zemljišta, saopćio je Zavod.

U Gazi, Zavod je saopćio da je izraelski rat potpuno uništio više od 102.000 zgrada i u potpunosti ili djelomično oštetio više od 330.000 stambenih jedinica, uz široko rasprostranjeno uništavanje infrastrukture, zdravstvenih ustanova i škola.

Izraelska vojska je ubila više od 72.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, te ranila više od 172.000 u dvogodišnjoj ofanzivi na Gazu od oktobra 2023. godine.