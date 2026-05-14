Palestinska grupa Fatah otvara 8. opći kongres u Ramallahu

Palestinska grupa Fatah trebala bi u četvrtak otvoriti svoj 8. opći kongres u sjedištu palestinskog predsjedništva u gradu Ramallahu na Zapadnoj obali, uz istovremena zasjedanja u Pojasu Gaze, Egiptu i Libanu, prenosi Anadolu.

Planirano je da palestinski predsjednik Mahmoud Abbas otvori kongres u četvrtak, a očekuje se prisustvo diplomata, uključujući španskog premijera Pedra Sancheza, lidera frakcija i akademskih radnika.

Oko 2.580 članova učestvuje u događaju, uključujući 1.600 u Ramallahu, 400 u Gazi, 400 u Kairu i 200 u Bejrutu, navodi pripremni komitet.

Kongres, koji traje od četvrtka do subote, izabrat će 80 članova Revolucionarnog vijeća i 18 članova Centralnog komiteta, pri čemu su ti brojevi podložni promjenama prema unutrašnjim pravilima grupe.

Zamjenik generalnog sekretara Fataha Sabri Saidam rekao je da se opći kongres grupe održava u "izuzetnom trenutku" i uz najveće učešće u njenoj historiji, uprkos izraelskom ratu u Pojasu Gaze te političkim i terenskim izazovima.

"Danas se članovi Fataha sastaju s namjerom da Fatah ostane prisutan na terenu onako kako svi žele da bude", izjavio je on za Anadolu.

"To što Gaza može održati konferenciju usred ovog razaranja velika je politička i nacionalna poruka", dodao je.

Fatah je svoj prvi kongres održao u Damasku, u Siriji, 1967. godine.

Grupa je održala svoj drugi kongres u Zabadaniju, u Siriji, 1968. godine, gdje je izabrala novi Centralni komitet od 10 članova i formirala Revolucionarno vijeće. Svoj treći kongres održala je 1971, četvrti 1980. u Damasku, a peti 1988. godine u Tunisu.

Osmi kongres je treći koji se održava unutar Palestine, nakon prethodnih sastanaka u Betlehemu 2009. i Ramallahu 2016. godine.

Politički analitičari kažu da ovogodišnji kongres dolazi u složenom političkom i sigurnosnom trenutku, usred posljedica izraelskog rata u Gazi i eskalacije na Zapadnoj obali, što otvara pitanja o tome može li on donijeti značajne promjene u strukturi pokreta ili njegovom političkom programu.