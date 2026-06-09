Mlada reprezentativka Rand al-Halawani nakon sedmice provedene u izraelskom pritvoru završila je u kućnom pritvoru, dok palestinske institucije upozoravaju na sve češće mjere protiv sportistkinja od početka rata u Gazi

Palestinska fudbalerka puštena iz pritvora, ali joj je zabranjen povratak na teren Mlada reprezentativka Rand al-Halawani nakon sedmice provedene u izraelskom pritvoru završila je u kućnom pritvoru, dok palestinske institucije upozoravaju na sve češće mjere protiv sportistkinja od početka rata u Gazi

Palestinska fudbalska nada Rand al-Halawani puštena je iz izraelskog pritvora nakon gotovo sedam dana, ali joj je određena mjera kućnog pritvora koja je privremeno udaljava od sportskih terena, javlja Anadolu.

Dok se njena saigračica Natalie Abu Diya i dalje nalazi u pritvoru, palestinske organizacije tvrde da slučajevi sportistkinja predstavljaju dio šireg obrasca pritisaka i ograničenja usmjerenih prema Palestinkama i sportskim radnicama od oktobra 2023. godine.

Izraelske vlasti su u ponedjeljak pustile 20-godišnju Halawani nakon skoro sedmice pritvora i stavile je u kućni pritvor na pet dana.

Halawani se smatra jednom od najistaknutijih talenata u usponu u palestinskom ženskom fudbalu. Igrala je za Sareyyet Ramallah i predstavljala je nacionalne timove u starosnim grupama prije nego što je stigla do ženske reprezentacije.

Svoje prvo profesionalno iskustvo izvan Palestine stekla je 2025. godine kada se pridružila jordanskoj sportskoj akademiji Nashama al-Mustaqbal i pomogla joj da osvoji titulu prvakinje jordanske ženske lige do 19 godina.

Međutim, njena sportska karijera je privremeno prekinuta nakon što je prošlog utorka pozvana u policijsku stanicu Talpiot u zapadnom Jerusalemu na ispitivanje prije nego što su je izraelske vlasti uhapsile i uputile na sud, koji je produžio njen pritvor prije puštanja na slobodu.

"Izraelska policija je stavila moju kćerku u kućni pritvor na pet dana", rekla je njena majka Wissam al-Halawani.

Porodica je proživjela "teška vremena" tokom pritvora njene kćerke, dodala je Wissam nakon puštanja fudbalerke na slobodu, izražavajući sreću što se vratila kući nakon dana tjeskobe i čekanja.

Uprkos puštanju Halawani na slobodu, bivša reprezentativka Natalie Abu Diya ostaje u pritvoru nakon što su je izraelske snage uhapsile prošle sedmice tokom racije u njenoj kući u Ramallahu.

- Neviđena eskalacija -

Slučajevi Halawani i Abu Diye dolaze usred eskalacije napada na žene, studentice i sportistkinje od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine, kažu palestinske institucije.

"Došlo je do neviđene i kontinuirane eskalacije napada na djevojke i studentice", rekao je predsjednik Palestinskog društva zatvorenika Abdullah Zghari za Anadolu.

Više od deset djevojaka uhapšeno je posljednjih sedmica i ispitivano o pitanjima vezanim za ono što izraelske vlasti nazivaju podsticanjem, rekao je Zghari, dodajući da se takve optužbe sve češće koriste od početka rata u Gazi.

"Hapšenje Halawani i naknadni kućni pritvor spadaju u širu izraelsku politiku koja je pogodila stotine palestinskih muškaraca i žena", rekao je Zghari.

"Kućni pritvor nije ništa manje opasan od zatvora, jer se porodice pretvaraju u nadzorna tijela i suočavaju se s velikim finansijskim i pravnim obavezama ako se prekrše uslovi naredbe", dodao je.

"Porodice postaju direktno odgovorne za provođenje uslova kućnog pritvora, uključujući sprečavanje osobe da napusti dom, stvarajući psihološki, socijalni i ekonomski pritisak na cijelu porodicu", rekao je Zghari.

"Takve mjere predstavljaju oblik kažnjavanja koji utječe i na pritvorenika i na porodicu", rekao je Zghari, pozivajući međunarodnu zajednicu da preuzme svoju odgovornost prema kontinuiranim izraelskim kršenjima prava Palestinaca.

- Sistematsko ciljanje -

Prema Palestinskom društvu zatvorenika, broj palestinskih žena u izraelskim zatvorima dostigao je 95, što je brojka blizu najviših nivoa zabilježenih od početka rata u Gazi.

"Hapšenja Halawani i Abu Diye nisu izolovani incident, već dio sistematskog ciljanja palestinskih sportista", saopćio je Palestinski fudbalski savez.

Glasnogovornik saveza Dima Youssef ranije je za Anadolu Ameriku rekao da hapšenje palestinskih fudbalera predstavlja "jasno kršenje FIFA-inih propisa i principa koji garantuju zaštitu sportista".

"Udruženje planira da prati slučaj na međunarodnom nivou i dokumentuje ga kao dio dosijea o kršenjima zakona koji su podneseni specijalizovanim sportskim tijelima", rekao je Youssef.

Više od 1.000 članova palestinskih federacija, klubova i sportskih i skautskih institucija ubijeno je izraelskom vatrom od oktobra 2023. godine, pored uništenja stotina sportskih objekata, prema podacima Palestinskog fudbalskog saveza.

Iako je Halawani ponovo oslobođena nakon sedmice pritvora, kućni pritvor koji joj je nametnut i nastavak pritvora njenog saigrača Abu Diye drže slučaj otvorenim za palestinske sportske i pravne institucije, koje ono što se dogodilo smatraju dijelom niza kršenja zakona koja su uticala na palestinski sportski pokret posljednjih godina.