Zatvorenice u zatvoru Damon suočile su se s premlaćivanjem, pretresima do gola i samicama tokom marta i aprila, prema Društvu palestinskih zatvorenika

Palestinke u izraelskim zatvorima izložene sistematskom zlostavljanju Zatvorenice u zatvoru Damon suočile su se s premlaćivanjem, pretresima do gola i samicama tokom marta i aprila, prema Društvu palestinskih zatvorenika

Izraelske zatvorske snage izvršile su najmanje 10 racija na odjele u kojima se drže palestinske zatvorenice u zatvoru Damon tokom marta i aprila, saopštilo je u nedjelju Društvo palestinskih zatvorenika, prenosi Anadolu.

U saopštenju se navodi da su racije uključivale „premlaćivanja, prisiljavanje zatvorenica da leže na zemlji i vezivanje ruku na leđima“.

Pozivajući se na svjedočenja žena koje su nedavno puštene iz zatvora Damon, grupa je navela da su muški i ženski zatvorski čuvari „namjerno napadali zatvorenice“, ostavljajući nekoliko njih s modricama.

„Izrael drži većinu od 88 palestinskih zatvorenica u zatvoru Damon, dok ostale ostaju u centrima za pritvor i ispitivanje“, navodi se u saopštenju.

Među pritvorenicama su dvije djevojčice i tri žene u ranim mjesecima trudnoće koje su nedavno uhapšene zbog onoga što Izrael opisuje kao „podsticanje“.

Grupa je navela da je korištenje samica protiv zatvorenica „eskaliralo“ od rata u Gazi u oktobru 2023. godine, napominjući da je najmanje šest žena smješteno u izolaciju, uključujući neke koje su držane duže od dvije sedmice.

Dodaje se da se ozbiljna prenatrpanost unutar zatvorskih ćelija pogoršala usred tekućih kampanja hapšenja, pri čemu neke ćelije drže više od 10 žena, što mnoge primorava da spavaju na podu.

„Politika izgladnjivanja postala je jedan od najčešćih oblika zlostavljanja koji se navode u svjedočenjima zatvorenika, posebno tokom izraelskih praznika“, stoji u saopštenju.

Grupa je navela da je jedna zatvorenica izgubila oko 30 kilograma tokom nekoliko mjeseci pritvora.

Dodaje se da su „pretresi do gola“ postali rutina od 2023. godine, posebno tokom prebacivanja u zatvor Hasharon, koji se koristi kao privremeni pritvorski objekat, ili po dolasku u zatvor Damon, gdje su žene bile podvrgnute „ponižavajućim i degradirajućim“ pretresima.

Pretresi do gola su jedna od najistaknutijih i najčešće korištenih politika i jedan od oblika seksualnog napada koji je pogodio sve zatvorenike i zatvorenice, navode iz ove grupe.

Izraelske vlasti također uskraćuju medicinsku pomoć zatvorenicima, kao što su žene koje pate od hroničnih bolesti, navodi se u saopštenju, uz dodatak da dvije zatvorenice imaju rak.

Većina zatvorenica je ili pritvorena zbog navodnog „podsticanja“ ili se drže u administrativnom pritvoru bez optužnice na osnovu onoga što Izrael opisuje kao „tajni dosje“, saopštila je organizacija.

Društvo zatvorenika ponovilo je pozive na oslobađanje zatvorenica koje se drže „proizvoljno“, posebno maloljetnica, bolesnih pritvorenica i trudnica.

Također su zahtijevali prekid „organizovanih zločina i kršenja“ nad zatvorenicima, nazivajući ih „jednim aspektom genocida koji traje nad zatvorenicima i pritvorenicima“.

U aprilu je Raed Abu al-Humus, šef Komisije za pitanja zatvorenika PLO-a, izjavio za Anadolu da se palestinski zatvorenici u izraelskim zatvorima suočavaju s „tihim genocidom“, uključujući izgladnjivanje, samice, uskraćivanje medicinske pomoći, premlaćivanje i ponižavanje.

Više od 9.400 Palestinaca trenutno se nalazi u izraelskim zatvorima, suočeni s mučenjem, izgladnjivanjem i medicinskim nemarom koji su doveli do smrti desetina njih, prema palestinskim i izraelskim grupama za ljudska prava.