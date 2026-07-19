Gradonačelnik Sinjila kaže da su kola hitne pomoći koja su prevozila Sujoud Fuqah, majku dvoje djece, u bolnicu bila prisiljena čekati više od 30 minuta na vojnoj kapiji prije nego što im je odobren prolaz

Palestinka preminula nakon što je izraelska vojska više od 30 minuta zadržavala vozilo hitne pomoći Gradonačelnik Sinjila kaže da su kola hitne pomoći koja su prevozila Sujoud Fuqah, majku dvoje djece, u bolnicu bila prisiljena čekati više od 30 minuta na vojnoj kapiji prije nego što im je odobren prolaz

Zvaničnik je u subotu objavio da je 30-godišnja Palestinka koja je pretrpjela srčani udar umrla nakon što je izraelska vojska zadržala kola hitne pomoći koja su je prevozila više od 30 minuta na vojnoj barijeri na ulazu u grad, javlja Anadolu.

Gradonačelnik Mutez Tawafsha iz općine Sinjil, grada u blizini Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali, rekao je u video izjavi da su kola hitne pomoći koja su pokušavala prevesti Sujoud Fuqah, majku dvoje djece, u bolnicu bila prisiljena čekati više od 30 minuta na vojnoj kapiji prije nego što im je odobren prolaz.

Naglašavajući da je vrijeme ključno u medicinskim hitnim slučajevima, Tawafsha je rekao: "Žena je morala što prije stići u bolnicu kako bi primila potreban tretman. Koliko će još nevinih života ova željezna vrata i vojne barijere nastaviti odnositi u gradu Sinjilu?"

Snimci su prikazali Tawafshu kako stoji ispred željezne kapije, a kola hitne pomoći čekaju da se kapija otvori i da im se dozvoli prolaz prije nego što prevezu Fuqahu. Također su prikazani medicinski radnici koji upućuju hitne usmene apele da se kapija otvori u nastojanju da joj se spasi život.

Sinjil je često meta napada izraelske vojske i okupatora usred izraelske vojne kontrole nad ulazima u grad i strogih ograničenja kretanja Palestinaca.

Od oktobra 2023. godine došlo je do naglog porasta napada izraelske vojske i okupatora koji su zauzeli palestinsku zemlju na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema službenim palestinskim podacima, tokom tog perioda ubijeno je 1.181 Palestinac, 13.000 je povrijeđeno, a skoro 24.000 pritvoreno.

Izvještaj koji je 6. jula objavila Palestinska komisija za kolonizaciju i otpor zidu navodi da su izraelski okupatori izvršili 3.488 napada na palestinske zajednice tokom prve polovine godine, uključujući napade, paljenje kuća, pucnjave, oduzimanje zemljišta i uspostavljanje neovlaštenih naselja.

Sedamnaest je ubijeno u napadima.