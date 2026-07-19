Palestinka preminula nakon što je izraelska vojska više od 30 minuta zadržavala vozilo hitne pomoći

Esra Tekin
19. juli 2026.•Ažuriranje: 19. juli 2026.
Zvaničnik je u subotu objavio da je 30-godišnja Palestinka koja je pretrpjela srčani udar umrla nakon što je izraelska vojska zadržala kola hitne pomoći koja su je prevozila više od 30 minuta na vojnoj barijeri na ulazu u grad, javlja Anadolu.
Gradonačelnik Mutez Tawafsha iz općine Sinjil, grada u blizini Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali, rekao je u video izjavi da su kola hitne pomoći koja su pokušavala prevesti Sujoud Fuqah, majku dvoje djece, u bolnicu bila prisiljena čekati više od 30 minuta na vojnoj kapiji prije nego što im je odobren prolaz.
Naglašavajući da je vrijeme ključno u medicinskim hitnim slučajevima, Tawafsha je rekao: "Žena je morala što prije stići u bolnicu kako bi primila potreban tretman. Koliko će još nevinih života ova željezna vrata i vojne barijere nastaviti odnositi u gradu Sinjilu?"
Snimci su prikazali Tawafshu kako stoji ispred željezne kapije, a kola hitne pomoći čekaju da se kapija otvori i da im se dozvoli prolaz prije nego što prevezu Fuqahu. Također su prikazani medicinski radnici koji upućuju hitne usmene apele da se kapija otvori u nastojanju da joj se spasi život.
Sinjil je često meta napada izraelske vojske i okupatora usred izraelske vojne kontrole nad ulazima u grad i strogih ograničenja kretanja Palestinaca.
Od oktobra 2023. godine došlo je do naglog porasta napada izraelske vojske i okupatora koji su zauzeli palestinsku zemlju na okupiranoj Zapadnoj obali.
Prema službenim palestinskim podacima, tokom tog perioda ubijeno je 1.181 Palestinac, 13.000 je povrijeđeno, a skoro 24.000 pritvoreno.
Izvještaj koji je 6. jula objavila Palestinska komisija za kolonizaciju i otpor zidu navodi da su izraelski okupatori izvršili 3.488 napada na palestinske zajednice tokom prve polovine godine, uključujući napade, paljenje kuća, pucnjave, oduzimanje zemljišta i uspostavljanje neovlaštenih naselja.
Sedamnaest je ubijeno u napadima.