Palestinci obilježili Kurban-bajram u Ibrahimovoj džamiji pod izraelskim restrikcijama Izraelska vojska zatvorila kapije džamije i pretresala vjernike na ulazima prvog dana muslimanskog praznika

Ograničen broj Palestinaca obavio je u srijedu bajram-namaz u Ibrahimovoj džamiji u Hebronu, na okupiranoj Zapadnoj obali, usred oštrih izraelskih restrikcija.

Izraelska vojska je zatvorila kapije džamije i pretresala vjernike na ulazima, prisiljavajući neke od njih da se, nakon kašnjenja pri ulasku, upute prema drugim džamijama, javlja dopisnik Anadolije.

Izraelske snage su također ispalile šok-bombe u blizini džamije, što je izazvalo paniku među vjernicima, a prisustvo je procijenjeno na oko 300 ljudi.

"Kurban-bajram je najveći praznik za muslimane, ali okupacione snage su zatvorile kapije Ibrahimove džamije i ispalile šok-bombe na vjernike", izjavio je za Anadoliju guverner Hebrona Khaled Dudin.

Dudin je kazao da broj vjernika nije prešao 30% uobičajene posjećenosti, opisujući situaciju unutar džamije kao „vjersku zamjenu i vjerski teror u svim njegovim oblicima“.

„Naša je dužnost da ostanemo nepokolebljivi, otporni i prisutni u Ibrahimovoj džamiji kako bismo zaštitili islamsku i historijsku znamenitost koja je stara više od 4.000 godina“, dodao je on.

Džamija se nalazi u Starom gradu u Hebronu, koji je pod potpunom izraelskom kontrolom, gdje oko 400 izraelskih okupatora živi pod zaštitom oko 1.500 izraelskih vojnika.

Izrael je 1994. godine podijelio džamiju, dodijelivši 63 posto Jevrejima i 37 posto muslimanima, nakon masakra koji je izveo jevrejski doseljenik, ubivši 29 palestinskih vjernika.

Džamija je ranije bila potpuno otvorena za muslimane tokom specifičnih vjerskih prilika, uključujući Ramazanski i Kurban-bajram, ali se pristup posljednjih godina suočava sa sve većim ograničenjima.

Od početka izraelskog rata u Gazi u oktobru 2023. godine, Zapadna obala svjedoči eskalaciji napada vojske i okupatora, posebno u ruralnim i beduinskim područjima u blizini naselja i isturenih vojnih tačaka.

Izraelska vojska je ubila oko 1.200 Palestinaca, povrijedila više od 12,600 drugih i raselila 33.000 na Zapadnoj obali, prema podacima koje je u ponedjeljak objavio medijski ured palestinske vlade.

U gradu Betlehemu, na jugu Zapadne obale, Palestinci su obavili bajram-namaz na Trgu jaslica (Manger Square) u centru grada.

Muftija Betlehema, šejh Abdul Majid Amarna, izjavio je za Anadoliju na marginama molitve da je „ovogodišnja poruka Kurban-bajrama da se ovaj narod ne može iskorijeniti niti kontrolisati, uprkos naporima njegovih neprijatelja“.

„Palestinski narod je podnio velike žrtve i ostat će nepokolebljiv uprkos politikama ograničavanja i opsade“, naveo je on.

Ovogodišnji Kurban-bajram dolazi u trenutku kada hiljade Palestinaca na Zapadnoj obali i u Gazi nastavljaju da ga obilježavaju pod teretom rata, blokade i izraelske vojne eskalacije.

Kurban-bajram, koji muslimani slave svake godine, simbolizira spremnost poslanika Ibrahima – kršćanima i Jevrejima poznatog i kao Abraham – da žrtvuje svog sina po Božijoj naredbi.