Palestinci obilježavaju 78. godišnjicu Nakbe usred rata i stalnog raseljavanja Nećemo otići. Naše korijenje je dublje od vašeg razaranja, slogan je ovogodišnjeg obiljkežavanja Nagbe, kada su stotine hiljada ljudi protjerane iz svojih gradova, varoši i sela u većem dijelu historijske Palestine 1948. godine

Palestinci su u petak obilježili 78. godišnjicu Nakbe, kada su stotine hiljada ljudi protjerane iz svojih gradova, varoši i sela u većem dijelu historijske Palestine 1948. godine.

Palestinci koriste izraz Nakba, što na arapskom jeziku znači katastrofa, kako bi označili raseljavanje oko 800.000 Palestinaca 1948. godine kada je Izrael uspostavljen na palestinskoj zemlji.

Svake godine Palestinci obilježavaju ovu godišnjicu marševima, izložbama i javnim događajima na palestinskim teritorijama i širom svijeta kako bi potvrdili svoja prava, a prije svega pravo na povratak za milione izbjeglica.

Ovogodišnji događaji održani su pod sloganom „Nećemo otići. Naše korijenje je dublje od vašeg razaranja“, uz marševe, skupove i javna okupljanja na Zapadnoj obali, u Pojasu Gaze, izbjegličkim kampovima i zajednicama u dijaspori.

U Ramallahu su Palestinci održali centralni marš i javni skup uz široko zvanično i narodno učešće, podižući palestinske zastave, crne transparente i simbolične ključeve povratka.

Slični događaji održani su i u palestinskim izbjegličkim kampovima u arapskim i stranim zemljama, gdje su učesnici nosili natpise s imenima palestinskih sela i gradova čije je stanovništvo raseljeno 1948. godine, ponovo potvrđujući pravo na povratak i odbacujući raseljavanje.

Prema podacima Palestinskog centralnog biroa za statistiku, izraelski okupatori su 1948. godine zauzeli 774 palestinska sela i grada, potpuno uništili njih 531 i počinili više od 70 masakra u kojima je ubijeno preko 15.000 Palestinaca.

Biro je saopštio da je broj Palestinaca širom svijeta do kraja 2025. godine dostigao oko 15,49 miliona, od kojih više od polovine živi izvan historijske Palestine, uključujući 6,82 miliona u arapskim zemljama.

Stanovništvo Države Palestine iznosi oko 5,56 miliona, uključujući 3,43 miliona na Zapadnoj obali i 2,13 miliona u Pojasu Gaze, navodi biro.

Iz biroa je saopšteno da je u Gazi zabilježen oštar i nezapamćen pad broja stanovnika od oko 254.000 ljudi otkako je u oktobru 2023. godine počeo Izraelski rat, navodeći kao razloge ubistva, raseljavanje i pogoršanje uslova života.

Ovogodišnja godišnjica dolazi u vrijeme kada se izraelski genocidni rat u Gazi nastavlja, a vojne operacije eskaliraju na Zapadnoj obali, usred palestinskih upozorenja o obnovljenim pokušajima raseljavanja čija su meta Palestinci.

Od oktobra 2023. godine, u izraelskim napadima u Gazi ubijeno je više od 72.000 Palestinaca, a ranjeno preko 172.000, uz nanošenje masovnih razaranja na kućama, infrastrukturi i vitalnim objektima, pored teške humanitarne krize uzrokovane uslovima opsade i nestašicom hrane, vode i lijekova.