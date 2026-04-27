Palestinac ubijen, drugi povrijeđen u pucnjavi izraelske vojske u Gazi uprkos prekidu vatre Napadi dolaze usred kontinuiranih kršenja primirja i tekućih izraelskih operacija u enklavi

Jedan Palestinac je ubijen, a drugi povrijeđen u pucnjavi izraelske vojske u sjevernom pojasu Gaze u ponedjeljak, što predstavlja najnovije kršenje sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra prošle godine, naveli su medicinski izvori, prenosi Anadolu.

Tijelo 18-godišnjeg mladića prebačeno je u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi nakon što su ga ustrijelile izraelske snage u gradu Beit Lahia, rekli su izvori za Anadolu.

Još jedan Palestinac je povrijeđen u izraelskoj pucnjavi u istoj oblasti, dodali su izvori.

Svjedoci su izjavili da su se napadi dogodili u područjima izvan položaja izraelske vojske u sjevernoj Gazi.

Lokalni izvori su također naveli da su izraelske snage vršile rušenje palestinskih zgrada i objekata unutar područja pod svojom kontrolom istočno od grada Gaze, uz artiljerijsko granatiranje i pucnjavu u okolnom području.

Izraelska artiljerija je također granatirala istočna naselja Khan Younisa u južnoj Gazi.

Prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, najmanje 817 Palestinaca je ubijeno, a 2.296 povrijeđeno u izraelskim napadima otkako je prekid vatre stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine.

Prekid vatre je trebao zaustaviti dvogodišnji izraelski rat koji je počeo u oktobru 2023. godine, a u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca i povrijeđeno preko 172.000, uz uzrokovanje masovnog uništenja oko 90% civilne infrastrukture u Gazi.