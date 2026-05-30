Palestinac ubijen, 3 povrijeđena u izraelskom napadu u centralnom Pojasu Gaze uprkos prekidu vatre Izrael je ubio 922, a povrijeđeno je 2.786 ljudi u Gazi od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre prošlog oktobra

Jedan Palestinac je ubijen, a troje drugih, uključujući dijete, povrijeđeno je u subotu u izraelskom napadu usmjerenom na civile u blizini Bolnice mučenika Al-Aksa u Deir al-Balahu u centralnom Pojasu Gaze.

Napad se dogodio četvrtog dana muslimanskog praznika Kurban-bajrama usred kontinuiranog kršenja izraelskog sporazuma o primirju objavljenog prošlog oktobra.

"Tijelo Jamala Abu Aouna i troje povrijeđenih osoba, uključujući dijete, stiglo je u bolnicu nakon izraelskog napada dronom koji je ciljao grupu civila u blizini bolnice", rekao je medicinski izvor za Anadolu.

U odvojenim incidentima, izraelska artiljerija granatirala je područja istočno i južno od grada Khan Younis u južnom Pojasu Gaze u subotu ujutro. U međuvremenu, još jedan artiljerijski napad usmjeren je na sjeveroistočni dio izbjegličkog kampa Al-Bureij u centralnom Pojasu Gaze.

Prema podacima Ureda za medije Gaze, u izraelskim napadima je od stupanja na snagu primirja u oktobru prošle godine ubijeno 922 Palestinaca, a 2.786 je povrijeđeno.

Izrael je započeo genocidni rat u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 Palestinaca i ranivši preko 172.000, većinom žena i djece, prema palestinskim podacima.