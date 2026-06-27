Palestinac povrijeđen, dvojica uhapšena u izraelskim racijama na okupiranoj Zapadnoj obali

Palestinac je povrijeđen, a dvojica su uhapšena u subotu dok je izraelska vojska izvodila racije na nekoliko područja okupirane Zapadne obale, praćene napadima okupatora i zatvaranjem puteva i ulaza u grad.

Posljednji incidenti dogodili su se dan nakon što su izraelske snage uhapsile 10 Palestinaca iz sela Burqa, istočno od Ramallaha, i spalile oko 10 duluma (2,5 hektara) maslinika.

Guvernorat Jerusalema navodi u saopćenju da je mladi Palestinac zadobio ozljede lica, dok je nekoliko drugih, uključujući djecu i starije ljude, savladano suzavcem nakon što su izraelske snage upale na svadbeno slavlje u gradu Hizma, sjeveroistočno od Jerusalema, i ispalile suzavac direktno na prisutne.

U južnoj provinciji Zapadne obale, Hebronu, palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je da su izraelske snage uhapsile Palestinca dok je napasao stoku u selu Al-Deirat, istočno od Yatte. Još jedan Palestinac je uhapšen dok su izraelske trupe jurile pastire u oblasti Wadi Rahila u blizini sela Al-Rakeez u Masafer Yatti.

Agencija je takođe saopštila da su izraelski okupatori napali kuću u oblasti Vadi Sair severoistočno od Hebrona i pokušali da utjeraju njihovu stoku u imanje prije nego što se vlasnik kuće suočio s njima i natjerao ih da odu.

U međuvremenu, izraelske snage podigle su nekoliko vojnih kontrolnih punktova na ulazima u provinciju Hebron i blokirale glavne i sporedne puteve gvozdenim kapijama, betonskim blokovima i zemljanim nasipima, ozbiljno ograničavajući kretanje, rekli su svjedoci za Anadolu.

U provinciji Tubas na sjeveru Zapadne obale, izraelske trupe izvršile su raciju u selu Tayasir, raspoređene po njegovim susjedstvima i pretražile nekoliko kuća, pljačkajući imovinu i maltretirajući stanovnike, prema lokalnim izvorima.

Istočno od Ramallaha, izraelski okupatori su napasali svoje ovce na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu u selu Al-Mughayyir nakon što su presjekli metalnu ogradu koja okružuje imanje, nanijevši štetu usjevima i drveću, rekli su izvori.

Okupirana Zapadna obala svjedočila je naglom porastu napada izraelskih okupatora i vojnih snaga usmjerenih na palestinsko poljoprivredno zemljište, uključujući paljevine, rušenje zemlje buldožerima i onemogućavanje poljoprivrednika da pristupe njihovoj zemlji, posebno u područjima u blizini ilegalnih naselja i ispostava naselja.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, izraelske vojne operacije i napadi okupatora na okupiranoj Zapadnoj obali od 8. oktobra 2023. godine ubili su 1.173 Palestinca, povrijedili 12.666 drugih, doveli do hapšenja oko 23.000 ljudi i raseljenih oko 33.000 stanovnika.