Palestina pozvala na hitnu međunarodnu akciju radi zaustavljanja napada izraelskih snaga i doseljenika Ministarstvo vanjskih poslova uputilo hitan memorandum vladama širom svijeta, upozorivši na sistematsku politiku nasilja na okupiranim palestinskim teritorijama

Ministarstvo vanjskih poslova Palestine saopćilo je da je u nedjelju putem svojih ambasada i diplomatskih misija uputilo hitan memorandum vladama širom svijeta, pozivajući na neposrednu međunarodnu akciju radi zaustavljanja eskalacije napada izraelskih snaga i doseljenika na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući Istočni Jerusalem.

U saopćenju se navodi da je memorandum dostavljen u trenutku pojačanog, kako je ocijenjeno, terorizma doseljenika uz podršku izraelske vlade.

Ministarstvo je istaklo da su palestinske diplomatske misije stavljene u stanje pojačane pripravnosti te da nastavljaju intenzivne kontakte s vladama, parlamentima i međunarodnim organizacijama zbog svakodnevnih ubistava, paljenja džamija, kuća i druge imovine, kao i blokada puteva između palestinskih gradova i sela na okupiranoj Zapadnoj obali.

U saopćenju se naglašava da napadi nisu izolovani incidenti, već dio, kako se navodi, zvanične i sistematske izraelske politike koja izraelskim doseljenicima pruža političku i vojnu zaštitu.

Palestinsko Ministarstvo upozorilo je da nekažnjivost, prema njihovoj ocjeni, daje zeleno svjetlo izraelskim snagama i doseljenicima za intenziviranje napada, širenje ilegalnih naselja, prisilno raseljavanje Palestinaca te provođenje planova aneksije i etničkog čišćenja.