Palestina pozvala međunarodnu zajednicu da zaustavi izraelski "kolonijalni apetit" Gotovo 1.000 Palestinaca ubijeno od primirja u oktobru 2025. godine dok Tel Aviv nastavlja napore za aneksiju, rekao palestinski ambasador pri UN-u Vijeću sigurnosti

ISTANBUL (AA) - Palestina je u srijedu pozvala međunarodnu zajednicu da djeluje kako bi obuzdala izraelski "kolonijalni apetit", optužujući okupacionu silu da koristi trenutne okolnosti za proširenje svojih teritorija.

"Vrijeme je da se obuzda izraelski kolonijalni apetit, koji je vidljiv ne samo u Palestini nego i u Libanu i Siriji", rekao je palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Riyad Mansour obraćajući se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Kazao je da Izrael trenutno kontroliše 70 posto Pojas Gaze s namjerom trajne aneksije, dok dva miliona ljudi prisiljava da žive na preostalih 30 posto teritorije u, kako je naveo, "nepodnošljivim uslovima".

"Vatra nije prestala, a gotovo 1.000 Palestinaca je ubijeno", rekao je Mansour, ukazujući na ozbiljna kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine.

On je također predstavio šest principa Rezolucije 2803, koja je dogovorena uz posredovanje Sjedinjene Američke Države, Egipat, Katar i Turska, a koji uključuju trajni prekid vatre, humanitarni pristup, zabranu okupacije, aneksije i prisilnog raseljavanja, ponovno ujedinjenje Zapadna obala i Gaze pod upravom Palestinske samouprave te pravo na samoopredjeljenje.

Naglasio je da posredovanje mora biti "utemeljeno na međunarodnom pravu" kako bi donijelo trajne rezultate i spriječilo nova raseljavanja.



Iako je pohvalio "lično angažovanje" američkog predsjednika Donald Trump u postizanju primirja, Mansour je rekao da samo posredovanje nije dovoljno bez odgovornosti za počinjena djela.

"Sporazumi i međunarodno pravo zahtijevaju provedbu", rekao je palestinski diplomata, pozivajući međunarodnu zajednicu da ne okreće glavu od situacije, uz tvrdnju da je Palestinska uprava izložena "sveobuhvatnom napadu s ciljem njenog sloma".

Izrael je, prema navodima palestinske strane, pokrenuo genocidni rat u Gazi 8. oktobra 2023. godine. Rat je trajao dvije godine i odnio živote gotovo 73.000 Palestinaca, dok je više od 173.000 ranjeno, većinom žena i djece, uz uništenje oko 90 posto infrastrukture te teritorije.