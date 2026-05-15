Palestina poziva svijet da prizna Nakbu kao "zločin etničkog čišćenja" Nakba iz 1948. i dalje traje usred izraelskog rata u Gazi i eskalacije na okupiranoj Zapadnoj obali, kaže palestinsko Ministarstvo vanjskih poslova

Palestina je pozvala međunarodnu zajednicu da prizna Nakbu iz 1948. kao "zločin etničkog čišćenja" koji je Izrael počinio protiv palestinskog naroda, naglašavajući da Nakba "još uvijek traje".

Poziv je uslijedio u saopštenju koje je u četvrtak objavilo palestinsko Ministarstvo vanjskih poslova uoči godišnjeg obilježavanja palestinske Nakbe 15. maja.

Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da Nakbu klasificira kao "zločin etničkog čišćenja" i da radi na "otklanjanju njenih posljedica i postizanju legitimnih i neotuđivih prava" palestinskog naroda.

Navedeno je da ta prava uključuju "samoopredjeljenje i nezavisnost Države Palestine s Jerusalemom kao glavnim gradom, kao i pravo na povratak i kompenzaciju za izbjeglice okončanjem dugotrajne izraelske kolonijalne okupacije".

Palestinci koriste termin "Nakba" ili "katastrofa" kako bi opisali raseljavanje 957.000 Palestinaca od 1,4 miliona koji su živjeli u oko 1.300 gradova i sela 1948. godine, što se poklopilo sa uspostavljanjem Izraela na palestinskoj zemlji, prema podacima Palestinskog centralnog zavoda za statistiku.

Ministarstvo je podsjetilo međunarodnu zajednicu na njene odgovornosti i "važnost provođenja pravde za palestinski narod i pozivanja počinilaca na odgovornost", uključujući priznavanje Nakbe kao "zločina protiv čovječnosti koji se ne može poreći, opravdati ili braniti ni pod kojim izgovorom".

Naglasilo je da "Nakba nije samo historijska tragedija već zločin koji se nastavlja", dodajući da se ne ograničava na "brutalno etničko čišćenje i prisilno raseljavanje Palestinaca s njihove zemlje" niti na "masakre, ubijanje, uništavanje, pljačku, kršenja i raseljavanje".

Ministarstvo je saopštilo da je Nakba, "kao cionistički kolonijalni projekat, osmišljena od strane kolonijalnih sila i utjelovljena u Balfourovoj deklaraciji s ciljem iskorjenjivanja palestinskog naroda s njihove zemlje, brisanja njihovog identiteta i zamjene doseljenicima".

Balfourova deklaracija odnosi se na pismo koje je tadašnji britanski ministar vanjskih poslova Arthur James Balfour poslao 2. novembra 1917. godine lordu Lionelu Rothschildu, tadašnjem vođi cionističkog pokreta, u kojem je britanska vlada obećala podršku uspostavljanju jevrejske domovine u Palestini.

Ministarstvo je saopštilo da je Nakba "tekući zločin koji nikada nije prestao", ukazujući na izraelske tekuće napade u Gazi i širenje nasilja na okupiranu Zapadnu obalu.

Patnja koju je Nakba uzrokovala uključivala je "krađu zemlje i prava i pretvaranje miliona Palestinaca u izbjeglice lišene prava na povratak u domovinu", dodaje se.

Ministarstvo je naglasilo da dužnost međunarodne zajednice "nije ograničena na podršku palestinskom cilju, već se proteže na zaštitu palestinskog naroda i sprečavanje ponavljanja takvih strašnih zločina".

Ovogodišnja godišnjica Nakbe dolazi u trenutku kada Izrael nastavlja genocid u Gazi od 2023. godine kroz smrtonosno bombardovanje i ograničenja humanitarne pomoći, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine.

Od oktobra 2023. godine, izraelski napadi u Gazi ubili su više od 72.000 Palestinaca i ranili preko 172.000 drugih, uzrokujući masovno uništenje domova, infrastrukture i vitalnih objekata, pored teške humanitarne krize uzrokovane uslovima opsade i nestašicom hrane, vode i lijekova.

Istovremeno, okupirana Zapadna obala, uključujući Istočni Jerusalem, svjedočila je eskalaciji izraelskih vojnih racija, hapšenjima, zatvaranju puteva, napadima okupatora i ilegalnom širenju naselja.

Eskalacija na Zapadnoj obali od oktobra 2023. godine ubila je više od 1.155 Palestinaca, ranila oko 11.750 drugih i dovela do hapšenja skoro 22.000 ljudi, prema zvaničnim palestinskim podacima.

Nasilje okupatora se također pojačalo, uključujući napade na sela, podmetanje požara, čupanje drveća i sprečavanje poljoprivrednika da dođu do svoje zemlje pod izraelskom vojnom zaštitom, prema službenim palestinskim izvještajima.

Palestinski zvaničnici kažu da su te politike dio "sistematske eskalacije" usmjerene na nametanje novih realnosti na terenu i potkopavanje mogućnosti uspostavljanja nezavisne palestinske države.