Sharif će, zajedno s načelnikom vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, predstavljati Pakistan u razgovorima od visokog uloga

Pakistanski premijer stigao u Švicarsku na tehničke razgovore između SAD-a i Irana Sharif će, zajedno s načelnikom vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, predstavljati Pakistan u razgovorima od visokog uloga

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif stigao je u Švicarsku u nedjelju ujutro kako bi prisustvovao razgovorima na tehničkom nivou između SAD-a i Irana s ciljem okončanja oružanog sukoba na Bliskom istoku, javili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Sharif će, zajedno s načelnikom vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, predstavljati Pakistan u razgovorima o implementaciji Islamabadske deklaracije (Memoranduma o razumijevanju) u Burgenstocku, navodi se u saopštenju pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Visoke delegacije iz Irana, Katara i SAD-a bit će dio ovih razgovora, što označava prvi zvanični angažman između zaraćenih strana nakon potpisivanja Islamabadskog memoranduma o razumijevanju u srijedu.

„Pakistan će nastaviti podržavati i unapređivati implementaciju dogovora postignutih između Islamske Republike Iran i Sjedinjenih Američkih Država“, dodaje se u saopštenju.

Na marginama razgovora, očekuje se da će Sharif održati i bilateralne sastanke s delegacijama učesnicama iz Irana, Katara, Švicarske i SAD-a, kako bi potvrdio „trajnu posvećenost Pakistana dijalogu i održivom miru u regiji“.

Potpisivanje sporazuma od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa i iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana stvorilo je uslove za direktne razgovore u Švicarskoj.

SAD i Iran trebali su održati razgovore u Švicarskoj u petak kako bi započeli pregovarački period od 60 dana, prije nego što je on odložen.

Nakon što je osigurao prekid vatre 8. aprila, Pakistan je 12. i 13. aprila bio domaćin direktnih razgovora na najvišem nivou između Washingtona i Teherana otkako su prekinuli diplomatske odnose 1979. godne.