Pakistan poručio da će nastaviti igrati svoju poštenu i iskrenu ulogu u unapređenju dijaloga i diplomatije ka mirnom i trajnom rješenju

Pakistanski premijer Sharif: Prvi sastanak komiteta na visokom nivou SAD-a i Irana donio ohrabrujući napredak Pakistan poručio da će nastaviti igrati svoju poštenu i iskrenu ulogu u unapređenju dijaloga i diplomatije ka mirnom i trajnom rješenju

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je u ponedjeljak da je prvi sastanak komiteta na visokom nivou između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švicarskoj donio ohrabrujući napredak, uključujući dogovor o mapi puta ka konačnom sporazumu u roku od 60 dana.

"Razgovori su vođeni u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi i donijeli su ohrabrujući napredak, uključujući dogovor o mapi puta ka konačnom sporazumu u roku od 60 dana, uspostavljanje Komiteta na visokom nivou radi političkog nadzora i početak daljnjih tehničkih razgovora", naveo je Sharif u saopćenju.

Ključni sastanak, održan u okviru Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada, završen je u nedjelju u Burgenstocku.

Sharif je još jednom pohvalio rukovodstva SAD-a i Irana zbog njihove kontinuirane posvećenosti konstruktivnom angažmanu.

Također je zahvalio svim bratskim i prijateljskim zemljama na njihovoj vrijednoj podršci u unapređenju ovog historijskog procesa.

"Posebno želim izraziti zahvalnost našoj bratskoj zemlji Kataru za njegovu ključnu podršku u stvaranju uslova neophodnih za napredovanje ovih pregovora", dodao je.

On je također zahvalio švicarskoj vladi na domaćinstvu ovih razgovora.

"Pakistan će nastaviti igrati svoju poštenu i iskrenu ulogu u unapređenju dijaloga i diplomatije ka mirnom i trajnom rješenju", poručio je Sharif.