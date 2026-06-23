Želim jasno naglasiti da, naravno, ne mogu postojati dvostruki standardi. Ne može se reći da neke zemlje mogu posjedovati balističke projektile, a da Iran ne bi smio. Takvo licemjerje ne može se prihvatiti, rekao je pakistanski premijer

Pakistanski premijer Sharif: Balistički projektili nisu bili dio sporazuma između SAD-a i Irana Želim jasno naglasiti da, naravno, ne mogu postojati dvostruki standardi. Ne može se reći da neke zemlje mogu posjedovati balističke projektile, a da Iran ne bi smio. Takvo licemjerje ne može se prihvatiti, rekao je pakistanski premijer

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je da balistički projektili nisu bili dio memoranduma o razumijevanju koji su, uz posredovanje Pakistana, potpisali Sjedinjene Američke Države i Iran.

Sharif je to rekao obraćajući se na sastanku delegacija održanom u okviru posjete iranskog predsjednika Mesuda Pezeškijana Pakistanu.

Govoreći o sporazumu između Washingtona i Teherana, pakistanski premijer naglasio je da pitanje balističkih projektila nije bilo predmet razgovora tokom pregovora.

“U Islamabadskom sporazumu nema balističkih projektila. Oni nikada nisu bili na stolu. Nikada nisu bili na dnevnom redu, a iranska strana o tome nikada nije željela razgovarati“, rekao je Sharif.

Istakao je da u svijetu postoje oni koji pokušavaju sabotirati postignuti sporazum.

“Ne žele da se Iranci ponovo uzdignu iz pepela i dostignu vrhunac svoje slave“, kazao je.

Osvrćući se na pitanje balističkih projektila, Sharif je poručio da ne mogu postojati dvostruki standardi kada je riječ o pravu država da posjeduju takve kapacitete.

“Želim jasno naglasiti da, naravno, ne mogu postojati dvostruki standardi. Ne može se reći da neke zemlje mogu posjedovati balističke projektile, a da Iran ne bi smio. Takvo licemjerje ne može se prihvatiti“, rekao je pakistanski premijer.

Sharif je također ukazao na ulogu koju su pakistanski zvaničnici imali tokom procesa koji je doveo do potpisivanja memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana.

Tom prilikom zahvalio je Kataru, Saudijskoj Arabiji, Turskoj i Egiptu na podršci koju su pružili Pakistanu tokom tog procesa.

“Pakistan će nastaviti svoju posredničku ulogu sve dok se, pod uslovima koji osiguravaju čast i dostojanstvo, ne postigne trajni mir“, poručio je Sharif.