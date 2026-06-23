Nadamo se da će se Memorandum o razumijevanju iz Islamabada pretvoriti u dugoročni sporazum, rekao je Sharif u parlamentu dok Pakistan nastavlja s posredovanjem

Pakistanski premijer: SAD i Iran će razgovarati o programu balističkih raketa i nuklearnom pitanju u narednih 60 dana Nadamo se da će se Memorandum o razumijevanju iz Islamabada pretvoriti u dugoročni sporazum, rekao je Sharif u parlamentu dok Pakistan nastavlja s posredovanjem

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif u utorak je izjavio da će SAD i Iran razgovarati o nuklearnom pitanju, balističkim raketama i zamrznutoj iranskoj imovini u razgovorima na tehničkom nivou kako bi postigli trajni sporazum, nakon uspješnih razgovora u Švicarskoj, javlja Anadolu.

"Dvije strane će razgovarati o nuklearnom pitanju, zamrznutoj imovini i pitanjima balističkih raketa u narednih 60 dana. Nadamo se da će se Memorandum o razumijevanju pretvoriti u dugoročni sporazum u narednih 60 dana", rekao je Sharif zastupnicima a tokom obraćanja u Parlamentu.

Mislio je na Memorandum o razumijevanju iz Islamabada, koji su SAD i Iran potpisali 17. juna. Pakistan je potpisao Memorandum o razumijevanju kao posrednik.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u utorak da raketni kapaciteti Teherana nisu razmatrani u pregovorima sa SAD-om u Švicarskoj i isključilo je mogućnost da inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) posjete nuklearna postrojenja koja su bila meta napada tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je da iranski raketni program nikada nije bio uključen u razgovore s Washingtonom.

Baqaei je rekao i da Teheran ne namjerava dozvoliti inspektorima IAEA pristup nuklearnim postrojenjima koje su napale SAD i Izrael.

Sharif je rekao da je postignut historijski napredak u razgovorima između dvije zaraćene zemlje, koje su se dogovorile o planu za napredak u narednih 60 dana.

Razgovori između Irana i SAD-a u Burgenstocku, u Švicarskoj, završeni su rano u ponedjeljak, sporazumima o nekoliko mehanizama usmjerenih na napredak pregovora prema konačnom sporazumu u okviru Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada.

Sastanak je održan uz posredovanje Pakistana i Katara.