Amir Latif Arain
23. juni 2026.•Ažuriranje: 23. juni 2026.
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif u utorak je izjavio da će SAD i Iran razgovarati o nuklearnom pitanju, balističkim raketama i zamrznutoj iranskoj imovini u razgovorima na tehničkom nivou kako bi postigli trajni sporazum, nakon uspješnih razgovora u Švicarskoj, javlja Anadolu.
"Dvije strane će razgovarati o nuklearnom pitanju, zamrznutoj imovini i pitanjima balističkih raketa u narednih 60 dana. Nadamo se da će se Memorandum o razumijevanju pretvoriti u dugoročni sporazum u narednih 60 dana", rekao je Sharif zastupnicima a tokom obraćanja u Parlamentu.
Mislio je na Memorandum o razumijevanju iz Islamabada, koji su SAD i Iran potpisali 17. juna. Pakistan je potpisao Memorandum o razumijevanju kao posrednik.
Iransko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u utorak da raketni kapaciteti Teherana nisu razmatrani u pregovorima sa SAD-om u Švicarskoj i isključilo je mogućnost da inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) posjete nuklearna postrojenja koja su bila meta napada tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je da iranski raketni program nikada nije bio uključen u razgovore s Washingtonom.
Baqaei je rekao i da Teheran ne namjerava dozvoliti inspektorima IAEA pristup nuklearnim postrojenjima koje su napale SAD i Izrael.
Sharif je rekao da je postignut historijski napredak u razgovorima između dvije zaraćene zemlje, koje su se dogovorile o planu za napredak u narednih 60 dana.
Razgovori između Irana i SAD-a u Burgenstocku, u Švicarskoj, završeni su rano u ponedjeljak, sporazumima o nekoliko mehanizama usmjerenih na napredak pregovora prema konačnom sporazumu u okviru Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada.
Sastanak je održan uz posredovanje Pakistana i Katara.