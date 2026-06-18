Shehbaz Sharif potpisao sporazum nakon elektronskog potpisa predsjednika SAD-a i Irana, uz najavu ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza

Pakistanski premijer potpisao Islamabadski memorandum kao posrednik između SAD-a i Irana Shehbaz Sharif potpisao sporazum nakon elektronskog potpisa predsjednika SAD-a i Irana, uz najavu ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif u četvrtak je potpisao Islamabadski memorandum o razumijevanju (Islamabad MoU) koji su ranije dogovorili Sjedinjene Američke Države i Iran s ciljem okončanja rata.

Pakistan je glavni posrednik između SAD-a i Irana nakon što je osigurao prekid vatre 8. aprila te 12. i 13. aprila bio domaćin najvišeg nivoa razgovora između dvije zemlje od prekida diplomatskih odnosa 1979. godine.

Prema saopćenju kabineta premijera Pakistana, Sharif je potpisao Islamabad MoU u svojstvu posrednika.

Njegov potpis uslijedio je nakon što su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian tokom noći između srijede i četvrtka elektronski potpisali dokument.

Ranije u četvrtak, Sharif je saopćio da je ovaj značajni Islamabad MoU između SAD-a i Irana stupio na snagu s trenutnim učinkom.

U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Sharif je naveo da su Memorandum o razumijevanju elektronski potpisali predsjednici SAD-a i Irana, a da ga je Pakistan potvrdio u ulozi posrednika.

Prema odredbama memoranduma, Iran će odmah ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moreuz, dok će Sjedinjene Američke Države ukinuti pomorsku blokadu, naveo je pakistanski premijer.

Ubrzo nakon što su SAD i Izrael 28. februara započeli rat, Iran je zatvorio Hormuz, a zatim su 13. aprila američke snage uvele blokadu iranskih luka, čime je prolazak trgovačkih brodova kroz ovu ključnu pomorsku rutu postao gotovo nemoguć.