Asaad al-Shaibani je prvi sirijski ministar vanjskih poslova koji je posjetio Pakistan u skoro dvije decenije

Pakistanski ministar vanjskih poslova ugostio sirijskog kolegu u Islamabadu Asaad al-Shaibani je prvi sirijski ministar vanjskih poslova koji je posjetio Pakistan u skoro dvije decenije

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad Hassan al-Shaibani sastao se s pakistanskim kolegom Ishaqom Darom u Islamabadu kako bi razgovarali o bilateralnoj saradnji i regionalnom razvoju, navodi se u službenom saopćenju, javlja Anadolu.

Shaibani je u srijedu navečer stigao u Islamabad na prvo dvodnevno putovanje, prvo od svrgavanja režima Bashara al-Assada u decembru 2024. godine.

Sirijski ministar vanjskih poslova i njegova delegacija sastali su se s Darom u Ministarstvu vanjskih poslova, prema saopćenju ministarstva.

Pored razgovora s Darom, očekuje se da će se Shaibani sastati s premijerom Shehbazom Sharifom i drugim visokim zvaničnicima.

Ovo je prva posjeta sirijskog ministra vanjskih poslova Pakistanu u posljednjih 19 godina.

Posljednji sirijski ministar vanjskih poslova koji je posjetio Pakistan bio je Walid al-Mouallem 2007. godine, prije skoro dvije decenije.

Pakistanska delegacija se sastala sa Shaibanijem u Damasku prošlog juna.