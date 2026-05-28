Pakistanski ministar vanjskih poslova posjetit će Washington usred posredničkih napora za okončanje rata s Iranom

Amir Latif Arain
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar u petak će boraviti u jednodnevnoj službenoj posjeti Washingtonu, usred posredničkih napora Islamabada za okončanje rata s Iranom, navodi se u službenom saopćenju, javlja Anadolu.
Dar, koji se trenutno nalazi u New Yorku, gdje je prisustvovao sjednicama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i drugim sastancima, otputovat će u Washington kako bi se sastao s američkim državnim sekretarom Marcom Rubijom, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Islamabada u četvrtak.
Tokom sastanka, dvije strane će razmotriti bilateralne odnose i razmijeniti mišljenja o regionalnim i globalnim dešavanjima od "obostranog interesa".
Fokus razgovora će biti i na jačanju saradnje u ključnim prioritetnim sektorima i na naporima Pakistana da promoviše regionalni mir i stabilnost kroz "dijalog i diplomatiju".
"Posjeta odražava pakistansku posvećenost daljem produbljivanju dugogodišnjeg i širokog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama", dodaje se u saopćenju.
U pratnji premijera Shehbaza Sharifa, ministar vanjskih poslova sastao se s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu prije odlaska u New York.
Tenzije na Bliskom istoku su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru.
Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.
Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme.
Od tada, dvije strane su nastavile razmjenjivati prijedloge i protuprijedloge u nastojanju da nastave direktne razgovore i okončaju sukob.