Ishaq Dar sastat će se s državnim sekretarom Rubijom kako bi razgovarali o posredovanju Islamabada za regionalni mir i stabilnost

Pakistanski ministar vanjskih poslova posjetit će Washington usred posredničkih napora za okončanje rata s Iranom Ishaq Dar sastat će se s državnim sekretarom Rubijom kako bi razgovarali o posredovanju Islamabada za regionalni mir i stabilnost

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar u petak će boraviti u jednodnevnoj službenoj posjeti Washingtonu, usred posredničkih napora Islamabada za okončanje rata s Iranom, navodi se u službenom saopćenju, javlja Anadolu.

Dar, koji se trenutno nalazi u New Yorku, gdje je prisustvovao sjednicama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i drugim sastancima, otputovat će u Washington kako bi se sastao s američkim državnim sekretarom Marcom Rubijom, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Islamabada u četvrtak.

Tokom sastanka, dvije strane će razmotriti bilateralne odnose i razmijeniti mišljenja o regionalnim i globalnim dešavanjima od "obostranog interesa".

Fokus razgovora će biti i na jačanju saradnje u ključnim prioritetnim sektorima i na naporima Pakistana da promoviše regionalni mir i stabilnost kroz "dijalog i diplomatiju".

"Posjeta odražava pakistansku posvećenost daljem produbljivanju dugogodišnjeg i širokog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama", dodaje se u saopćenju.

U pratnji premijera Shehbaza Sharifa, ministar vanjskih poslova sastao se s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu prije odlaska u New York.

Tenzije na Bliskom istoku su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru.

Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme.

Od tada, dvije strane su nastavile razmjenjivati ​​prijedloge i protuprijedloge u nastojanju da nastave direktne razgovore i okončaju sukob.