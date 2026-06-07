Mohsin Naqvi i Abbas Araghchi razgovarali o najnovijim diplomatskim dešavanjima u pregovorima Irana i SAD-a, javili su iranski državni mediji

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova sastao se s iranskim šefom diplomatije u Teheranu usred posredničkih napora Mohsin Naqvi i Abbas Araghchi razgovarali o najnovijim diplomatskim dešavanjima u pregovorima Irana i SAD-a, javili su iranski državni mediji

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se u nedjelju u Teheranu s pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi, u okviru napora koje predvodi Pakistan u posredovanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država radi okončanja njihovog sukoba.

Dvije strane su tokom sastanka razgovarale o najnovijim diplomatskim dešavanjima u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i o situaciji u regionu, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Naqvi je u Teheran doputovao u subotu radi razgovora s visokim iranskim zvaničnicima, u okviru kontinuiranih posredničkih napora Pakistana između Teherana i Washingtona.

Očekuje se da će predstaviti prijedloge usmjerene na prevazilaženje trenutnog zastoja u pregovorima i postizanje privremenog razumijevanja između dvije strane, rekli su ranije za Anadolu pakistanski izvori.

Pakistan ima posredničku ulogu između Teherana i Washingtona od izbijanja sukoba između Irana i SAD-a 28. februara.

Privremeni prekid vatre postignut je 8. aprila, ali su pregovori kasnije zapeli zbog nesuglasica oko njegove provedbe i naknadnih regionalnih dešavanja.