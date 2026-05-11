Pakistanski i saudijski ministri razgovarali o regionalnoj situaciji nakon što je Trump odbacio iranski odgovor Ishaq Dar i Faisal bin Farhan su tokom telefonskog razgovora naglasili važnost očuvanja pomorske sigurnosti, uključujući Hormuški moreuz

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan razgovarali su u ponedjeljak o regionalnoj situaciji nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio odgovor Irana.

Tokom telefonskog razgovora princ Faisal je izrazio zahvalnost za konstruktivnu ulogu Pakistana i ponovio podršku Rijada naporima Islamabada usmjerenim na promoviranje regionalnog mira i stabilnosti, posebno u kontekstu aktuelnog angažmana između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopćenju pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Oba lidera razgovarala su i o važnosti očuvanja pomorske sigurnosti, uključujući Hormuški moreuz, te su se saglasili da ostanu u bliskom kontaktu o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, dodaje se u saopćenju.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo iranski odgovor protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Iran je u nedjelju preko Pakistana poslao odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".