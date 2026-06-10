Pakistanska vojska saopćila da se helikopter srušio u Muzaffarabadu, svi članovi posade poginuli Vojni helikopter Mi-17 pakistanske vojske srušio se tokom polijetanja zbog prijavljenog tehničkog kvara

Vojni helikopter Mi-17 pakistanske vojske srušio se u blizini Muzaffarabada u srijedu tokom polijetanja zbog prijavljenog tehničkog kvara, saopćila je vojska.

U saopćenju se navodi da su svi članovi posade koji su se nalazili u letjelici poginuli u nesreći.

Helikopter je bio dio operacija avijacije pakistanske vojske kada se srušio ubrzo nakon polijetanja u planinskom području Kašmira pod upravom Pakistana, poznatog i kao Azad Džamu i Kašmir.

Spasilački i timovi za izvlačenje odmah su upućeni na mjesto nesreće kako bi preuzeli posmrtne ostatke i osigurali područje.

Vojska je saopćila da je naređeno formiranje istražne komisije kako bi se utvrdio tačan uzrok tehničkog kvara koji je doveo do pada helikoptera.

Dodatni detalji o identitetu i broju vojnih lica koja su se nalazila u letjelici još nisu objavljeni.