Kabul tvrdi da su njegove zračne snage ciljale navodne kampove ISIS-a unutar Pakistana

Pakistan tvrdi da je oborio četiri drona lansirana iz Afganistana usred obnovljenih tenzija Kabul tvrdi da su njegove zračne snage ciljale navodne kampove ISIS-a unutar Pakistana

Pakistanska vojska je u srijedu saopćila da je oborila četiri rudimentarna drona lansirana iz Afganistana, dok Kabul tvrdi da je "uspješno" ciljao navodne kampove ISIS-a unutar Pakistana, javlja Anadolu.

Ovi događaji dolaze usred najnovijih tenzija između dva susjeda nakon napada militanata na sigurnosni objekat u pakistanskom južnom lučkom gradu Karachiju i naknadnih zračnih napada Islamabada usmjerenih na navodne terorističke kampove unutar Afganistana prošle sedmice.

Pakistanska vojska je saopćila da je njena mreža protivzračne odbrane "odmah" otkrila i neutralizirala neprijateljske zračne platforme koje su afganistanske snage sigurnosti lansirale u utorak u jugozapadnoj provinciji Balochistan "kao dio njihovog pokroviteljstva i podrške terorističkim grupama koje djeluju unutar njihovih kontrolisanih teritorija".

"Ako afganistanski talibani nastave provocirati Pakistan, dobit će odgovarajući odgovor koji će ih skupo koštati", dodaje se u saopćenju.

Zamjenik glasnogovornika afganistanskog Ministarstva odbrane Siddiqullah Nusrat izjavio je da su afganistanske zračne snage izvele zračne napade na navodne kampove ISIS-a unutar Balochistana i sjeverozapadne provincije Khyber Pakhtunkhwa, nanijevši "teške žrtve i materijalne gubitke" terorističkoj grupi.

Nusrat je rekao da su zračni napadi izvedeni s "velikom preciznošću" i da nisu rezultirali civilnim žrtvama.

Odnosi između dva susjeda su zategnuti nakon višestrukih napada militanata u Pakistanu posljednjih godina, što je dovelo do nekoliko graničnih sukoba.

Islamabad optužuje Kabul da dozvoljava militantima da koriste njegovu teritoriju. Afganistan negira tu optužbu.