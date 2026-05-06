Pakistan se nada dogovoru SAD-a i Irana za mir nakon Trumpove odluke o Hormuškom moreuzu Trump je u utorak objavio da će američka vojska privremeno pauzirati "Projekt sloboda", američki napor da se obnovi sloboda plovidbe za komercijalnu plovidbu kroz Hormuški moreuz

Pakistanski premijer u srijedu je pozdravio odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da pauzira "Projekt sloboda" u Hormuškom moreuzu, izražavajući nadu da će trenutni zamah dovesti do trajnog mirovnog sporazuma s Iranom, javlja Anadolu.

"Pakistan ostaje čvrsto posvećen podršci svim naporima koji promovišu suzdržanost i mirno rješavanje sukoba putem dijaloga i diplomatije. Nadamo se da će trenutni zamah dovesti do trajnog sporazuma koji osigurava trajni mir i stabilnost za regiju i šire", napisao je Shehbaz Sharif na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da će Trumpov "ljubazan" odgovor na zahtjev Pakistana i drugih bratskih zemalja, posebno saudijskog prestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, uveliko doprinijeti unapređenju regionalnog mira, stabilnosti i pomirenja tokom ovog osjetljivog perioda.

Dodao je da je odluka donesena na zahtjev Pakistana i drugih zemalja nakon onoga što je nazvao ogromnim vojnim uspjehom u američkoj kampanji protiv Irana.

Najavivši projekat u nedjelju, obećao je da će pratiti brodove kroz Hormuški moreuz uprkos iranskom insistiranju da svaki tranzit kroz kritični plovni put zahtijeva njegovo prethodno odobrenje.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u strateškom plovnom putu.

U utorak, Iran je uveo novi mehanizam kojim se reguliše tranzit brodova kroz Hormuški moreuz usred zastoja s Washingtonom oko strateškog plovnog puta.

Prema ovom sistemu, plovila koja namjeravaju proći kroz moreuz primaju e-poštu povezanu s Upravom Perzijskog zaljeva (PGSA) kojom se obavještavaju o propisima o tranzitu. Brodovi su zatim dužni da se pridržavaju okvira prije nego što dobiju dozvolu za tranzit, prema državnoj Press TV.