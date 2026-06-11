Pakistan pozvao SAD i Iran da poštuju primirje i otvore prostor za diplomatiju usred obnovljenih sukoba

Riyaz Khaliq Khaliq, Islam Uddin
11. juni 2026.•Ažuriranje: 11. juni 2026.
Pakistan je u četvrtak pozvao Sjedinjene Američke Države i Iran da se pridržavaju primirja usred obnovljenih sukoba, naglašavajući potrebu da se „proširi prostor“ za diplomatiju i dijalog.
„Pakistan je i dalje duboko zabrinut zbog situacije“ na Bliskom istoku, „obilježene nedavnom eskalacijom“, rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi novinarima u Islamabadu.
Pakistan je pomogao u posredovanju primirja 8. aprila nakon sukoba koji je započeo 28. februara nakon američkih i izraelskih vojnih akcija protiv Irana.
Od tada, Islamabad je imao ključnu posredničku ulogu između strana, uključujući i organizaciju runde razgovora na visokom nivou između SAD-a i Irana 11. i 12. aprila.
Najnovija izjava uslijedila je nakon što su SAD i Iran ove sedmice ponovo ušli u sukobe, razmjenjujući zračne i raketne udare.
„Pakistan ponovo potvrđuje svoju podršku mirnom rješavanju svih otvorenih pitanja; smatramo da diplomatija i dijalog trebaju biti vodeći principi za postizanje dogovorenog rješenja svih spornih pitanja u skladu s pravima i obavezama relevantnih strana“, rekao je Andrabi.
Dodao je da su posrednički napori Pakistana „usmjereni na okončanje neprijateljstava, spašavanje života i davanje šanse diplomatiji u tom smislu“.