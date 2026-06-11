Posrednički napori Islamabada “usmjereni su na okončanje neprijateljstava, spašavanje života i davanje šanse diplomatiji”, saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova

Pakistan pozvao SAD i Iran da poštuju primirje i otvore prostor za diplomatiju usred obnovljenih sukoba Posrednički napori Islamabada “usmjereni su na okončanje neprijateljstava, spašavanje života i davanje šanse diplomatiji”, saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova

Pakistan je u četvrtak pozvao Sjedinjene Američke Države i Iran da se pridržavaju primirja usred obnovljenih sukoba, naglašavajući potrebu da se „proširi prostor“ za diplomatiju i dijalog.

„Pakistan je i dalje duboko zabrinut zbog situacije“ na Bliskom istoku, „obilježene nedavnom eskalacijom“, rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi novinarima u Islamabadu.

Pakistan je pomogao u posredovanju primirja 8. aprila nakon sukoba koji je započeo 28. februara nakon američkih i izraelskih vojnih akcija protiv Irana.

Od tada, Islamabad je imao ključnu posredničku ulogu između strana, uključujući i organizaciju runde razgovora na visokom nivou između SAD-a i Irana 11. i 12. aprila.

Najnovija izjava uslijedila je nakon što su SAD i Iran ove sedmice ponovo ušli u sukobe, razmjenjujući zračne i raketne udare.

„Pakistan ponovo potvrđuje svoju podršku mirnom rješavanju svih otvorenih pitanja; smatramo da diplomatija i dijalog trebaju biti vodeći principi za postizanje dogovorenog rješenja svih spornih pitanja u skladu s pravima i obavezama relevantnih strana“, rekao je Andrabi.

Dodao je da su posrednički napori Pakistana „usmjereni na okončanje neprijateljstava, spašavanje života i davanje šanse diplomatiji u tom smislu“.