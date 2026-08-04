Poziv uslijedio nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Washington razgovara s Iranom

Pakistan pozvao iranske pregovarače u Islamabad u jeku obnovljenih diplomatskih napora Poziv uslijedio nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Washington razgovara s Iranom

Pakistan je pozvao vodeće iranske pregovarače da u najskorijem mogućem roku posjete Islamabad kako bi razgovarali o tekućim diplomatskim naporima za nastavak zastoja u direktnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dar razgovarao je s iranskim kolegom Abbasom Araghchijem o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, uključujući pogoršanu situaciju u okupiranom Istočnom Al-Qudsu (Istočnom Jerusalemu), saopćilo je kasno u ponedjeljak Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana.

Predsjedavajući Nacionalne skupštine Pakistana Ayaz Sadiq odvojeno je pozvao glavnog iranskog pregovarača Baghera Ghalibafa da posjeti Pakistan, rekao je za Anadolu neimenovani vladin izvor koji nije bio ovlašten govoriti za medije.

Za sada nije poznato kada bi iranski zvaničnici mogli doputovati u Islamabad.

Najnoviji kontakti uslijedili su nakon što je američki predsjednik Donald Trump u subotu otkazao planirane vojne napade na Iran.

Trump je rekao da su ga saveznici pozvali da odustane od napada jer se činilo da je dogovor na pomolu.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je u ponedjeljak da Teheran ne vodi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ranije u ponedjeljak, pakistanski vladini izvori rekli su za Anadolu da još nisu utvrđeni ni datum ni mjesto nastavka dugo odgađanih direktnih pregovora između dvije zaraćene strane.

Pakistanski i katarski posrednici u kontaktu su s Washingtonom i Teheranom kako bi usaglasili datum i mjesto nastavka direktnih pregovora, naveli su izvori.

Washington i Teheran potpisali su 17. juna memorandum kojim su se obavezali da će u roku od 60 dana unaprijediti pregovore o trajnom rješenju nekoliko spornih pitanja, uključujući iranski nuklearni program. Međutim, neprijateljstva koja su izbila prošlog mjeseca dovela su u pitanje budućnost tog sporazuma.