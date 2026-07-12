Pakistan poziva na suzdržanost i dijalog usred novih tenzija između SAD-a i Irana Ministar vanjskih poslova Ishaq Dar razgovarao telefonom s iranskim kolegom Abbasom Araghchijem o aktuelnoj regionalnoj situaciji

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar razgovarao je u nedjelju telefonom sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem o najnovijim regionalnim dešavanjima usred novih neprijateljstava između Washingtona i Teherana.



Tokom telefonskog razgovora, Dar je pozvao „strane“ na deeskalaciju i suzdržanost, u skladu s dogovorom iz Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada potpisanog u junu, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Pakistana.



Razgovor je uslijedio nakon nove runde napada i uzvratnih udara između SAD-a i Irana, nakon što su iranske snage otvorile vatru na brod koji je prolazio kroz Hormuški moreuz i ove sedmice objavile zatvaranje tog plovnog puta.



Šefovi diplomatija razmijenili su mišljenja o razvoju regionalne situacije, a Dar je dodatno naglasio da dijalog i diplomatija ostaju jedini održiv put za rješavanje sporova i postizanje trajnog mira i stabilnosti u regionu, dodaje se u saopćenju.



On je ponovio spremnost Pakistana da nastavi igrati „konstruktivnu“ ulogu u promoviranju i očuvanju regionalnog mira i stabilnosti.



Dva ministra su se složila da ostanu u bliskom kontaktu, zaključuje se u saopćenju.