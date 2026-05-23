Pakistan potvrdio ohrabrujući napredak prema konačnom sporazumu između SAD-a i Irana

Pakistan je u subotu potvrdio ohrabrujući napredak prema konačnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja njihovog rata.

"Intenzivni pregovori tokom protekla 24 sata rezultirali su ohrabrujućim napretkom prema konačnom sporazumu", navodi se u saopćenju pakistanske vojske nakon završetka jednodnevne posjete Teheranu načelnika vojske, feldmaršala Asima Munira.

Munir, koji je stigao u Teheran u petak navečer po drugi put u posljednjih nekoliko sedmica, održao je sastanke s iranskim predsjednikom Masoudom Pezeshkianom, glavnim pregovaračem Teherana Bagherom Qalibafom, ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem i drugim zvaničnicima u okviru kontinuiranih posredničkih napora Islamabada usmjerenih na promoviranje deeskalacije i konstruktivnog angažmana usred regionalnih tenzija.

Izjave su stigle nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio u petak izjavio da je postignut određeni napredak u aktuelnim naporima da se postigne pregovorima dogovoreno rješenje dugotrajnog bliskoistočnog sukoba.

"Razgovori su ostali fokusirani na ubrzavanje konsultativnog procesa koji je u toku radi podrške miru i stabilnosti u regionu i postizanja konačnog sporazuma", navodi se u saopćenju, uz dodatak da su sastanci održani u pozitivnom i konstruktivnom okruženju i značajno doprinijeli procesu posredovanja.

Iransko rukovodstvo je cijenilo iskrenu i konstruktivnu ulogu Pakistana u olakšavanju dijaloga i promoviranju mirnog rješavanja regionalnih pitanja.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, uz faktičko zatvaranje Hormuškog moreuza.

Borbe su zaustavljene 8. aprila kada je Pakistan osigurao primirje, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu uspjeli dovesti do trajnog sporazuma. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme.

Od tada dvije strane nastavljaju razmjenjivati prijedloge i kontraprijedloge u nastojanju da obnove direktne razgovore i okončaju sukob.